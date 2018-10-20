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Одно из крупнейших озёр под Брестом - Смуга, исчезает на глазах и требует спасения
21.10.2018 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Озеро Смуга расположено у одноименной деревни недалеко от Бреста - каких-то 10 километров, и вот тебе тишина, покой, водная гладь, рыбалка и спокойный семейный
так озеро выглядело раньше (фото из Wikimapia) -
Но что это? Нет, это не кадры из пустыни, и не пересыхающее Аральское море - таким сейчас предстаёт то самое бескрайнее и одно из самых крупных озёр в окрестностях города.
а так оно выглядит сейчас
Всё дело в том, что озеро искусственное, оно не имеет естественной подпитки, а значит, требует искусственного вливания. От ближайшей реки Лесная проложен специальный желоб, посредством которого в былые времена качали воду, и озеро сохраняло свою красоту и естественную экосистему.
размер озера просто огромный
Сейчас вода практический ушла - остались лишь небольшие водные островки, но это больше напоминает болото. Такое положение вещей сложилось в этом году, хотя процесс длится уже около 5 лет, с тех самых пор, как озеро лишили подпитки водой.
по этому желобу вода должна поступать из р. Лесной
Там, в этих лужах, ещё прячутся от неминуемой гибели остатки живности - рыба. Её судьба уже предрешена, как только "ударят" морозы, всё тут погибнет из-за промерзания.
Жители Смуги пытались звонить в разные инстанции, но безрезультатно - на то, чтобы качать воду, требуются немалые средства, без малого 1000$ в сутки.
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Озеро Смуга расположено у одноименной деревни недалеко от Бреста - каких-то 10 километров, и вот тебе тишина, покой, водная гладь, рыбалка и спокойный семейный отдых...
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