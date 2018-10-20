Самый бескомпромиссный флагман года? Полный обзор Huawei Mate 20 Pro

Несколько дней назад Huawei в Лондоне представила новые топовые смартфоны — Mate 20 и Mate 20 Pro. В официальную продажу в Беларуси поступит только старшая модификация, основной упор в которой сделан на тройную камеру. Мы протестировали гаджет, который в Европе стоит 1049 евро, и рассказываем, чем еще ему удалось нас удивить.





Самое главное — камера

В конце марта Huawei представила флагман P20 Pro, который стал одним из первых в мире флагманских аппаратов с тройной основной камерой. Последняя получилось настолько удачной, что на момент написания обзора в рейтинге известного ресурса сравнения камер в смартфонах DxOMark Huawei P20 Pro до сих пор занимает первое место, опережая недавние Samsung Galaxy Note 9 и iPhone Xs Max.

После такого успеха в Huawei решили не останавливаться на достигнутом и оснастили новый Mate 20 Pro усовершенствованной основной камерой Leica от P20 Pro с тремя модулями. Разрешение главного фотодатчика новинки составляет 40 Мп (f/1.8), второго, широкоугольного — 20 Мп (f/2.2), третьего, телефото — 8 Мп (f/2.4).

К отличиям от P20 Pro относится отказ от монохромного датчика в пользу широкоугольного. Остальные фотомодули по техническим характеристикам практически неразличимы.





40-мегапиксельный основной фотодатчик все еще может похвастаться огромным для смартфонов размером (1/1.7), благодаря чему захватывает больше света. Есть и уже знакомая по P20 Pro функция объединения четырех маленьких пикселей в один большой (2 мкм) для создания более качественных фото, особенно в темноте. В таком случае разрешение финальных фотографий составляет 10 Мп.

Из нововведений — «двойной искусственный интеллект», помогающий при фотосъемке. Благодаря двум NPU-сопроцессорам смартфон способен распознавать 1500 сценариев в 25 категориях, сглаживать шумы или, например, регулировать цветовую температуру фотографий без участия пользователя. Последнее, впрочем, впервые появилось еще в прошлогоднем Mate 10 Pro. В наличии также продвинутая система стабилизации и усовершенствованный HDR, подсвечивающий объекты в различных частях снимков.

Главное, что для работы всех названных выше функции от пользователя не требуется никаких дополнительных действий. Все, что нужно — это достать смартфон и начать фотографировать. Ниже — несколько кадров, сделанных на Mate 20 Pro на полностью автоматических параметрах с ИИ:





























На наш взгляд, придраться к качеству фотографий сложно — детализация на высоте, цветопередача естественная, не пережатая. ИИ аккуратно изменяет яркость и контрастность, а не поднимает их до максимально возможного уровня, как было в первых смартфонах Huawei с «интеллектом».

Подробный ночной тест камеры Mate 20 Pro в сравнении с Samsung Galaxy Note 9 смотрите в нашем отдельном материале .

Специалисты DxOMark еще не успели протестировать Huawei Mate 20 Pro, так что называть его безоговорочным лидером среди всех конкурентов мы пока не рискнем. Но вполне возможно, что флагман Huawei вновь окажется в лидерах.

Третий фотодатчик нужен для фотографирования с увеличением без потери качества. 3-кратный зум — оптический, 5-кратный — гибридный (в таком режиме подключается 40-мегапиксельная основная камера). Второй модуль позволяет делать снимки с более широкой перспективой.

Фото ниже сделаны с однократным, 3-кратным и 5-кратным зумом. Последний снимок — на широкоугольную камеру:

















Эффект с размытием фона на кадрах можно получить двумя способами — в портретном режиме и с использованием функции «широкая диафрагма». В первом случае на заднюю, размыленную часть фотографий позволяют наложить фильтр вроде спирали. Во втором кадр просто размывается.

Важно, что эффект размытия сохраняется даже при съемке с увеличением. Вот как выглядит фото с 3-кратным зумом в портретном режиме:





Кроме того, Mate 20 Pro позволяет фотографировать с расстояния в 2,5 сантиметра — при создании подобных макроснимков на экране смартфона даже появляется специальное оповещение.





Среди более «экзотических» режимов — возможность записи видео с различными эффектами. Например, размытием фона (боке). В еще одном режиме запись ведется в черно-белом цвете, а при обнаружении движения люди становятся цветными:

Подобные «фишки» в полной мере раскрывают возможности двух NPU-сопроцессоров Huawei Mate 20 Pro, но скорее выглядят как забава на один-два раза для публикации в социальных сетях.

Вряд ли большинство покупателей будет каждый день использовать их в обычной жизни. К тому же, при ЧБ-съемке большого количества людей алгоритм иногда ошибается и не всегда «отрабатывает» всех находящихся в кадре.

Разрешение фронтального фотомодуля — 24 Мп. Он оснащен автофокусом, а также может снимать в HDR. Ниже — пример снимка с селфи-камеры:





Смартфон для бизнесменов

Линейка смартфонов Mate всегда позиционировалась производителем как топовое, бескомпромиссное решение для бизнес-пользователей со всеми технически наработками и инновациями, которые у компании есть на сегодняшний день.





Mate 20 Pro — воплощение этой идеи, заключенное в корпус из стекла и металла. Тройную камеру и вспышку разместили в квадратной форме на задней стороне аппарата, есть защита от воды и пыли по стандарту IP68.





У нас на тесте побывала черная версия смартфона с полностью глянцевой «спинкой», на которой быстро появляется грязь и следы от отпечатков пальцев. В официальной продаже в Беларуси будет модификация только в зеленом цвете. В ней задняя сторона также выполнена из стекла, но прикрыта ребристой поверхностью, за счет которой отпечатки видны не так сильно.

В целом, держать Huawei Mate 20 Pro в руке удобно — аппарат достаточно тонкий и узкий (соответственно 8,6 и 72,3 миллиметров). По ощущениям, в ладони устройство напоминает флагманские Samsung Galaxy, у которых передняя и задняя стороны корпуса также немного скруглены.





Из необычных решений — размещение мультимедийного динамика. Звук идет прямо через порт USB-C. Из-за этого, когда телефон находится на подзарядке, входящий звонок слышно заметно хуже. В комплект поставки входят наушники USB-C, переходник на 3,5-мм разъем и силиконовый чехол.





Nano Memory Card

Еще один странный элемент — карты памяти Nano Memory Card. По форме и размеру они полностью повторяют nanoSIM-карты, за счет чего Mate 20 Pro позволяет использовать либо две «симки», либо одну SIM-карту с картой памяти нового формата.



Слот для карт памяти и SIM-карт

Сколько будут стоить карты Nano Memory Card, появятся ли они в смартфонах других производителей или останутся прерогативой определенных аппаратов Huawei, пока не ясно. На наш взгляд, лучше было остановиться на комбинации из гибридного слота под «классическую» карту памяти microSD и nanoSIM-карту.

Отличный, но не идеальный дисплей

В Huawei Mate 20 Pro используется OLED-дисплей на 6,39 дюйма, его разрешение — 2K+, или 3120 на 1440 пикселей (538 ppi). Разумеется, при таких показателях о нехватке четкости говорить не приходится — изображение выглядит очень детализировано.





По умолчанию разрешение панели в настройках смартфона установлено более низкое — 2340 на 1080 точек (Full HD+). Особой разницы в сравнении с 2K+ нам заметить не удалось, так что для сохранения заряда батареи вполне можно остановиться на «пониженном» варианте.

Из дополнительных «фишек» выделяется режим с автоматическим подбором цветности экрана в зависимости от освещения. Подобная функция используется во многих гаджетах от Apple.





В целом, с цветопередачей у Mate 20 Pro все в порядке. Но, как и у большинства OLED-матриц, под наклоном картинка все же немного изменяется — белый цвет уходит в желтизну. Зато максимального уровня яркости достаточно для работы со смартфоном на улице или в помещениях с сильным искусственным освещением.

Края дисплея слева и справа слегка закруглены. С учетом появления функции управления жестами, когда нажатие кнопки «назад» выполняет свайп по бокам панели, такое решение выглядит вполне логичным.





Сканер отпечатков и 3D-распознавание лиц

Сканер отпечатков пальцев в Huawei Mate 20 Pro установили прямо под дисплей — чуть ниже середины панели. Регистрация проходит также, как с обычными датчиками — нужно под разными углами прикладывать палец к сенсору. Через несколько мгновений смартфон запомнит вас.





Субъективно, использовать подобный метод разблокировки не очень удобно — срабатывание в сравнении с «классическими» датчиками происходит медленнее, да и с точностью не все идеально. Один раз устройство и вовсе разблокировалось по пальцу, который не был занесен в систему.

Зато с распознаванием лиц проблем никаких — за все время тестирования смартфон ни разу не дал осечки. Система фронтальных датчиков с инфракрасным излучателем и селфи-камерой не просто узнает владельца, но и строит карту его лица по 30 тысячам точек. Последнее увеличивает надежность и гарантирует, что аппарат не получится активировать через обычную фотографию.



Датчики для распознавания лица находятся в вырезе в верхней части экрана

В Huawei заявляют, что на разблокировку по лицу у Mate 20 Pro уходит всего 0,6 секунды, и мы готовы в это поверить. Весь процесс на самом деле занимает очень мало времени, причем даже в полной темноте (спасибо ИК-излучателю).

Последняя «фишка» фронтальных датчиков — возможность создания 3D-модели других предметов. На презентации показали, как Mate 20 Pro сканирует плюшевую игрушку панды, оцифровывает ее и создает объемную модель. После получившуюся модель можно разместить в пространстве (тут используются технологии дополненной реальности, AR) и, например, заставить танцевать.

Производительность и время автономной работы

Mate 20 Pro работает на процессоре Kirin 980 вместе с 6 ГБ оперативной памяти. Чип построен по 7-нм техпроцессу. По заверению компании, он не только производительнее предшествующего Kirin 970, но и потребляет меньше энергии.

Ниже — полные технические характеристики:

Экран 6,39 дюйма, 3120×1440 пикселей, OLED Процессор Kirin 980 Память, ГБ 6/128 ГБ, Nano Memory Card до 256 ГБ Фронтальная камера 24 Мп (f/2.0) Основная камера 40 Мп, 20 Мп и 8 Мп (f/1.8, f/2.2 и f/2.4). Аккумулятор 4200 мА·ч Габариты и вес 157,8×72,3×8,6 мм, 189 граммов

На практике обогнать конкурирующий процессор от Qualcomm — Snapdragon 845 — у нового Kirin 980 не получилось. В тесте AnTuTu последний набирает около 270 тысяч баллов, как и флагманские смартфоны на Snapdragon. При этом новые iPhone Xs и iPhone Xs Max на процессоре Apple A12 (7-нм) набирают до 370 тысяч баллов



Результат Mate 20 Pro

Но сказать, что Huawei Mate 20 Pro не хватает мощности, нельзя — в обычной жизни ее будет достаточно для абсолютно всех задач, включая «тяжелые» игры вроде PUBG на максимальных настройках, еще не один год. Производительность — последнее, за что стоит пережевать при покупке Mate 20 Pro.

Емкость встроенного аккумулятора Mate 20 Pro — 4200 мАч. Такого объема, скорее всего, хватит большинству пользователей на полтора-два дня очень активного использования смартфона, с постоянно включенным LTE и GPS. Наши наблюдения подтверждают результаты теста AnTuTu Tester, в котором смартфон набрал чуть больше 11 тысяч баллов — намного выше среднего.





На подобные показатели в том числе помогает выйти искусственный интеллект, который автоматически проверяет выполняемые смартфоном процессы, и в зависимости от нагрузки активирует более или менее производительные ядра процессора.

Но самая впечатляющая технология — усовершенствованная быстрая зарядка (на 40 Вт). За полчаса через комплектный адаптер и кабель питания восполняется 70% заряда аккумулятора! На полную подзарядку уходит чуть больше часа — с 16% до 100% смартфон у нас зарядился за 55 минут. Поддерживается и беспроводная зарядка (15 Вт).

А еще Mate 20 Pro позволяет заряжать от себя другие гаджеты — например, смартфоны. Мы проверили: если к задней стороне Mate 20 Pro поднести Samsung Galaxy S9+, последний начнет заряжаться, правда не очень быстро.

Резюме

В Европе за Mate 20 Pro (6/128 ГБ) просят 1049 евро, белорусскую цену и точную дату старта продаж объявят немного позже. Но уже известно, что у нас купить аппарат получится только в зеленом цвете.

Гаджет предлагает практически все технические наработки, которые сегодня есть у производителя — сканер отпечатков в экране, процессор с искусственным интеллектом, продвинутую систему 3D-разблокировки по лицу и мощный аккумулятор, на восполнение заряда которого уходит меньше времени, чем у других топовых смартфонов.

Но самая главная инновация устройства заключается в камере. Благодаря недавнему P20 Pro, Huawei удалось создать амплуа компании, производящей смартфоны с лучшими фотовозможностями среди всех конкурентов. С выходом Mate 20 Pro это ощущение лишь усилилось.





Гаджет прекрасно снимает в любых условиях, а также может делать кадры не только с увеличением без потери качества, но и более широкой перспективой. Словом, у Mate 20 Pro получилось заменить собой полноценную любительскую камеру с несколькими объективами для разных сценариев съемки.

Но без недостатков не обошлось. Экранный сканер отпечатков пальцев работает не очень быстро и точно. Мультимедийный динамик находится в порте USB Type-C, из-за чего звонок можно не услышать, когда смартфон подзаряжается. С собственными картами памяти формата Nano Memory Card все также неоднозначно. На наш взгляд, лучше было остановиться на «классических» microSD.

Среди основных конкурентов Huawei Mate 20 Pro — недавние iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9. В их актив входят большие дисплеи, мощные процессоры, емкие аккумуляторы и качественные основные камеры. Но последние менее универсальны за счет отсутствия широкоугольных модулей.

За предоставленный на тест смартфон благодарим белорусское представительство компании Huawei. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на результаты тестирования.