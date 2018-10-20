О чем говорить, как одеваться и кто будет платить. Разбираемся, как вести себя за деловым завтраком

Любите встречаться с подругами за завтраками? Сегодня друзья, коллеги, бизнес-партнеры все чаще предпочитают начинать день в компании друг друга и чашки ароматного кофе. Свежая голова и возможность с самого утра включиться в работу — то, что делает деловые и дружеские завтраки такими популярными в наши дни.

Но у этого формата встреч есть свои особенности проведения. Соблюдая эти простые правила этикета завтрака, вы сможете сделать их еще более приятными и эффективными. Давайте вместе подготовимся к утренней встрече в понедельник!



Оксана Зарецкая — основательница Школы этикета и культуры Оксаны Зарецкой , культурный эксперт, специалист по этикету, блогер. В профессиональном багаже Оксаны Зарецкой работа с дипломатическим корпусом в Женеве, сотрудничество с историком моды Александром Васильевым, организация образовательных и культурных проектов в Швейцарии и Беларуси, объединивших сотни людей. Оксана читает лекции по культуре на трех языках для художественных галерей и лекториев и ведет блог об искусстве и этикете, который читает более 20 тысяч человек по всему миру .

В какое время лучше всего назначать утренние встречи в кафе?

Однозначного ответа нет. Считается, если ваш рабочий день стартует в 9.00, то первую встречу можно провести как раз в это время или же назначить ее еще до того. Я рекомендую в деловых отношениях ориентироваться на ваши потребности и возможности вашего визави. Хотя известны случаи, когда бизнесмены назначали деловые завтраки и в 6 утра, когда их партнеры еще не до конца проснулись. Именно с той целью, чтобы иметь преимущество во время таких переговоров. Прием, скажем честно, не самый правильный с точки зрения этикета.

С друзьями действует такой же принцип — у всех утро начинается в разное время. Но есть традиционные часы завтрака. Это именно то время, когда заведения предлагают утреннее меню. Обычно с 8.00 до 11.30.

В выходные эти временные границы сильно сдвигаются. В наше время многие отели и рестораны предлагают форматы бранчей — поздних завтраков, плавно переходящих в обеды. Обычно бранчи проходят с 10 утра до 15.00. На них предлагается богатый выбор блюд и часто даже развлекательная программа для взрослых и детей. Это прекрасная возможность встретиться с друзьями семьями и провести выходные в непринужденной обстановке.





Какое место для завтрака выбрать?

Поскольку многие привычные бизнесменам заведения открываются только с 12 дня, то утренние встречи часто назначаются в довольно демократичных местах. Поэтому стоит позабыть о снобизме и не ожидать от кафе для завтрака высокой кухни и первоклассного обслуживания.

Подумайте также об удаленности места встречи от городских магистралей. Так как времени утром немного, а дороги перегружены транспортом, место должно быть удачно расположено. Важно, чтобы никому не пришлось не тратить время на пробки и поиски парковки.

Многие люди с самого утра не готовы к активным действиям и адекватному восприятию сильных раздражителей, как, например, звуки, цвета или запахи. Поэтому стоит выбирать места для встреч относительно спокойные, не одеваться слишком ярко или экстравагантно, не говорить слишком громко и не вести себя слишком шумно. Включите все свои режимы деликатности, проводя встречу в ранний час.





О чем говорить?

Отличие бизнес-завтрака от обеда или ужина в том, что он проходит очень быстро. Не более 40 минут. Поэтому за утро можно провести несколько таких встреч. Учтите это и постарайтесь не затягивать с обсуждением вопросов. Если же обсуждаемый сюжет требует больше времени, то, возможно, разговор по нему лучше перенести на обед или в офис.

Кроме этого, часто утренние деловые и неформальные встречи проходят во время, когда человек еще не успел позавтракать. Поэтому на них не принято говорить о серьезных вопросах, пока собеседники не выпили хотя бы по одной чашке кофе и не съели свою еду. Вообще возьмите за привычку не смешивать обсуждение сложных тем с едой. Французы говорят, что наслаждение вкусом несовместимо с решением рабочих проблем. Поэтому сначала насладитесь своим пышным омлетом и ароматным круассаном, а потом переходите к делам. То же касается и бизнес-ланчей. Все бумаги и ноутбуки извлекаются из портфелей только когда вам принесли кофе в конце трапезы.





Что на завтраки принято есть?

Это полностью зависит от ваших предпочтений. Однако будет очень странно, если вы безмятежно попиваете свой эспрессо, пока ваш друг уминает сытный английский завтрак с колбасками, тостами и яйцами. Равновесие — важный элемент таких встреч.

Если вы очень голодны, а друг за вашим столом предпочитает отделаться американо, надо попросить у него позволения плотно поесть. И, разумеется, будет правильным с его стороны это позволение дать. Но еще лучше будет тоже сделать заказ с едой (не обязательно такой же большой), чтобы второй человек не чувствовал себя неловко. Дабы избежать подобных ситуаций, лучше оговорить заранее: «встречаемся на чашку кофе» или «позавтракаем плотно».

Иногда людям надо утром принять некоторые медикаменты или витамины. Это их действие не должно никоим образом комментироваться присутствующими. Только близкие друзья могут поинтересоваться, что человек принимает и с какими проблемами это связано.

Что надевать на утренние встречи?

Обычно в учебниках по этикету подробно описываются правила дресс-кода для мероприятий после 12 часов: обеды, ужины, рауты. Про ранние встречи не рассказывается ничего. Давайте разбираться.

Несмотря на то, что в 8 утра сложно говорить о решении каких-то важных вопросов, завтрак остается деловым. Тем более, скорее всего, после у вас не будет возможности переодеться и вы в этой же одежде будете работать весь день.

Тем не менее можно прийти на встречу без галстука или в трикотажном галстуке, расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки, надеть шарф, в качестве обуви выбрать неформальные монки или лоферы. Допустима замша, перфорации. Вместо официального пиджака допустим клубный, джемпер, кардиган, пуловер, в том числе накинутый на плечи, рубашка-поло.



Если вы тоже не знали, что такое «монки» и «лоферы», не переживайте — вот они

Дамы могут надеть менее формальные платья из натуральных тканей свободного покроя, трикотажные кофточки, легкие болеро, шляпы и фасинаторы. Допустимы мягкие фактурные ткани, накладные карманы, этнические и анималистичные мотивы. Материалы: хлопок, кашемир, шерсть, габардин, шелк, фланель.



Габардин и кашемир — отличный вариант для делового завтрака и белорусской осени

Допустимые принты:

полоски и елочки;

пейсли и куриная лапка;

полькадот и горохи;

клетка (от шотландской до виши);

цветы и растительные орнаменты.



Это образы с элементами одежды, на которых есть принт «пейсли», известный также как «восточный огурец». Все эти вещи могут быть уместны на деловом завтраке.



А это идеальные вещи для делового завтрака с той самой «куриной» или «гусиной» лапкой

Предпочтительные цвета:

коричневый, бежевый, кремовый, рыжий, медный, кофейный;

все пастельные оттенки и белый;

хаки, горчичный, авокадо, салат и прочая зелёная гамма;

синий, голубой, бирюза и его варианты;

серый, жемчужный, стальной, мокка.

Чего лучше избегать утром:

кричащие цвета и вычурные модели;

крупные и экстравагантные украшения и аксессуары;

сложные синтетические ткани, блестки, стразы, лакированные материалы;

обнаженные плечи, спина, микроюбки;

яркий макияж и сложные укладки;

обувь на высокой шпильке со сложным дизайном и богатой отделкой;

перегруженность деталями, «шумные» аксессуары (звенящие браслеты и серьги, например);

излишняя официальность и строгость;

зеркальные солнцезащитные очки;

черный цвет.



Прелесть делового завтрака в том, что он позволяет демократичность в одежде. Если второй образ вызывает у вас протест в связи с сезоном, просто представьте все то же с ботильонами и уютным пальто

Кто платит?

Если за завтраком встречаются друзья, то каждый, как правило, сам оплачивает свой счет. Равные деловые партнеры решают вопрос таким же образом. Мужчина может предложить даме угостить ее, а она вправе как согласиться, так и отказаться. Если же речь идет о приглашении, то счет оплачивает приглашающая сторона. Руководитель оплачивает счет приглашенного подчиненного. Отказываясь от оплаты счета вашим визави, вы, с одной стороны, подчеркиваете свой независимый статус, а с другой — рискуете обидеть предложившего эту любезность. Будьте деликатны в решении.

Как прощаться и заканчивать завтрак?

Согласно этикету, сигнал об окончании приема или встречи (не обязательно именно завтрака) подает старший в компании или приглашающая сторона. Для этого в рамках столовых правил достаточно убрать свою салфетку и положить ее на стол рядом с тарелкой. Чтобы не вводить в заблуждение присутствующих и официантов, если вам надо во время завтрака или обеда отлучиться, то салфетка остается на стуле.

Надеюсь, эти этикет-советы окажутся для вас полезными. А вы часто встречаетесь за завтраком с друзьями? Имеете привычку завтракать вне дома?