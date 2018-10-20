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"Бесит фраза "ты должен!". Психолог о том, почему нам всегда хочется запретного
В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович,
В прошлом выпуске
Сегодня мы поговорим о том, что происходит в нашей голове, когда мы слышим фразу: «Ты должен (ты должна)». Видео будет полезно как тем, кто частенько сам ее говорит, так и тем, к кому она обращена. Эти три слова могут здорово испортить жизнь, и вот почему.
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Павел Зыгмантович объясняет, почему мы всегда сопротивляемся установкам: "Ты должен (должна) вот это и вон то". И рассказывает, как в этом протесте не навредить самим...
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