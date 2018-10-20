"Бесит фраза "ты должен!". Психолог о том, почему нам всегда хочется запретного

В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос» , отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

В прошлом выпуске Павел рассказал о трех главных ошибках , которые мы совершаем при расставании с любимым человеком.

Сегодня мы поговорим о том, что происходит в нашей голове, когда мы слышим фразу: «Ты должен (ты должна)». Видео будет полезно как тем, кто частенько сам ее говорит, так и тем, к кому она обращена. Эти три слова могут здорово испортить жизнь, и вот почему.