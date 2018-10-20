"Юность" после 12 побед кряду потерпела первое поражение со старта чемпионата Беларуси

Хоккеисты минской «Юности» после 12 побед кряду потерпели первое поражение в экстралиге «А» со старта чемпионата Беларуси.



Фото: hcshahter.by

20 октября минчане проиграли в Солигорске своему ближайшему преследователю в турнирной таблице.

«Шахтер-Солигорск» — «Юность-Минск» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) (Даднов, 15, Камбович, 20).

Исход встречи во многом был предрешен в заключительной пятиминутке первого периода, когда хозяева дважды поразили ворота Игоря Брикуна. А вот страж горняков Максим Малютин сумел сохранить свои владения на замке.

«Лида» — «Неман» Гродно — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2) (Николишин, 31, в большинстве — Лебедев, 23, Левша, 34, Боярчук, 40, Кислый, 48, Савинов, 59).

«Гомель» — «Металлург-Жлобин» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) (Еронов, 59, в большинстве — Самохин, 51, Абметка, 64).

Беларусь-U20 -«Динамо-Молодечно» — 3:4 (2:0, 1:0, 0:4) (Балтрук, 8, Пышкайло, 10, в большинстве, Крылович, 37 — Ефименко, 43, в большинстве, Кучкин, 46, в большинстве, Ефименко, 50, Казнадей, 56).

По итогам двух периодов «молодежка» выигрывала у молодечненцев с разницей в три шайбы и, казалось, зреет сенсация. Но в заключительной двадцатиминутке более опытный соперник сумел не только отыграться, но и вырвать победу.



Фото: hockey.by

Бомбардиры: А. Жидких (Гомель) — 22 (12+10), А. Антонов (Юность) — 17 (2+15), А. Ефименко (Динамо) — 17 (10+7), А. Скоренов (Беларусь U-20) — 17 (6+11), М. Стефанович (Юность) — 15 (10+5), С. Кучкин (Динамо) — 15 (6+9).

Ближайший матч: 22 октября. Юность — Неман.

В экстралиге «Б» 20 октября прошли четыре матча.

«Могилев» — «Бобруйск» — 7:2 (2:1, 2:0, 3:1) .

«Витебск» — Беларусь-U18 — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) .

«Барановичи» — «Химик» Новополоцк — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2) .

«Брест» — «Локомотив» Орша — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) .



Фото: hockey.by

Бомбардиры: В. Спиридонов (Могилев) — 16 (9+7), Д. Донской (Ястребы) — 16 (7+9), Ф. Пышкайло (Барановичи) — 14 (6+8), А. Васько (Могилев) — 13 (3+10), В. Кубраков (Брест) — 13 (2+11).

Ближайший матч: 23 октября (вторник). Барановичи — Брест.