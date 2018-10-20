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"Юность" после 12 побед кряду потерпела первое поражение со старта чемпионата Беларуси
Хоккеисты минской «Юности» после 12 побед кряду потерпели первое поражение в экстралиге «А» со старта чемпионата Беларуси.
20 октября минчане проиграли в Солигорске своему ближайшему преследователю в турнирной таблице.
Исход встречи во многом был предрешен в заключительной пятиминутке первого периода, когда хозяева дважды поразили ворота Игоря Брикуна. А вот страж горняков Максим Малютин сумел сохранить свои владения на замке.
По итогам двух периодов «молодежка» выигрывала у молодечненцев с разницей в три шайбы и, казалось, зреет сенсация. Но в заключительной двадцатиминутке более опытный соперник сумел не только отыграться, но и вырвать победу.
Бомбардиры: А. Жидких (Гомель) — 22 (12+10), А. Антонов (Юность) — 17 (2+15), А. Ефименко (Динамо) — 17 (10+7), А. Скоренов (Беларусь U-20) — 17 (6+11), М. Стефанович (Юность) — 15 (10+5), С. Кучкин (Динамо) — 15 (6+9).
Ближайший матч: 22 октября. Юность — Неман.
В экстралиге «Б» 20 октября прошли четыре матча.
Бомбардиры: В. Спиридонов (Могилев) — 16 (9+7), Д. Донской (Ястребы) — 16 (7+9), Ф. Пышкайло (Барановичи) — 14 (6+8), А. Васько (Могилев) — 13 (3+10), В. Кубраков (Брест) — 13 (2+11).
Ближайший матч: 23 октября (вторник). Барановичи — Брест.
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Хоккеисты минской "Юности" после 12 побед кряду потерпели первое поражение в экстралиге "А" со старта чемпионата Беларуси.
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