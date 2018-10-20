ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Юность" после 12 побед кряду потерпела первое поражение со старта чемпионата Беларуси

21.10.2018 08:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Хоккеисты минской «Юности» после 12 побед кряду потерпели первое поражение в экстралиге «А» со старта чемпионата Беларуси.


Фото: hcshahter.by

20 октября минчане проиграли в Солигорске своему ближайшему преследователю в турнирной таблице.

«Шахтер-Солигорск» — «Юность-Минск» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) (Даднов, 15, Камбович, 20).

Исход встречи во многом был предрешен в заключительной пятиминутке первого периода, когда хозяева дважды поразили ворота Игоря Брикуна. А вот страж горняков Максим Малютин сумел сохранить свои владения на замке.

«Лида» — «Неман» Гродно — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2) (Николишин, 31, в большинстве — Лебедев, 23, Левша, 34, Боярчук, 40, Кислый, 48, Савинов, 59).

«Гомель» — «Металлург-Жлобин» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) (Еронов, 59, в большинстве — Самохин, 51, Абметка, 64).

Беларусь-U20 -«Динамо-Молодечно» — 3:4 (2:0, 1:0, 0:4) (Балтрук, 8, Пышкайло, 10, в большинстве, Крылович, 37 — Ефименко, 43, в большинстве, Кучкин, 46, в большинстве, Ефименко, 50, Казнадей, 56).

По итогам двух периодов «молодежка» выигрывала у молодечненцев с разницей в три шайбы и, казалось, зреет сенсация. Но в заключительной двадцатиминутке более опытный соперник сумел не только отыграться, но и вырвать победу.


Фото: hockey.by

Бомбардиры: А. Жидких (Гомель) — 22 (12+10), А. Антонов (Юность) — 17 (2+15), А. Ефименко (Динамо) — 17 (10+7), А. Скоренов (Беларусь U-20) — 17 (6+11), М. Стефанович (Юность) — 15 (10+5), С. Кучкин (Динамо) — 15 (6+9).

Ближайший матч: 22 октября. Юность — Неман.

В экстралиге «Б» 20 октября прошли четыре матча.

«Могилев» — «Бобруйск» — 7:2 (2:1, 2:0, 3:1).

«Витебск» — Беларусь-U18 — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2).

«Барановичи» — «Химик» Новополоцк — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2).

«Брест» — «Локомотив» Орша — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).


Фото: hockey.by

Бомбардиры: В. Спиридонов (Могилев) — 16 (9+7), Д. Донской (Ястребы) — 16 (7+9), Ф. Пышкайло (Барановичи) — 14 (6+8), А. Васько (Могилев) — 13 (3+10), В. Кубраков (Брест) — 13 (2+11).

Ближайший матч: 23 октября (вторник). Барановичи — Брест.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты минской "Юности" после 12 побед кряду потерпели первое поражение в экстралиге "А" со старта чемпионата Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беги, Андрей, беги. Почему один из лучших белорусских музыкальных мастеров уезжает из страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.10.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Свислочская газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика