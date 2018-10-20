"Готовы лечь под бульдозер". Случчане не дают снести здание 19 века

В центре Слуцка начали разбирать старинное здание. По документам оно датировано 1946 годом, однако слуцкие историки утверждают, что дом построен в XIX веке. Неравнодушные горожане говорят, что «готовы лечь под бульдозер» лишь бы сохранить постройку, ведь памятники архитектуры в городе с 900-летней историей можно пересчитать по пальцам.



Фото: Евгения Черневич

Случчане говорят, что разбирать постройку начали 16 октября. Из окон вынули рамы, вынесли все, что было внутри. После похода городских активистов к местным властям и публикаций о проблеме в СМИ, снос приостановили. Но в пятницу местные власти заявили, что «работы по демонтажу будут продолжены».



Фото: Евгения Черневич

Почему его сносят?

Здание решили сносить, так как оно находится в «аварийном состоянии», а ремонтировать его дорого. Плюс ко всему, оно не имеет официального статуса памятника архитектуры и по документам построено в 1946 году. Так объяснили причину сноса газете Інфа-Кур'ер в администрации слуцкого филиала «Белтелекома», которому и принадлежит постройка.

В администрации рассказали, что двухэтажный дом планировали безвозмездно передать городу, но «две проведенные экспертизы подтвердили его аварийность и необходимость больших денежных вложений для его восстановления».

Казалось бы, все вполне логично и обосновано, но местные историки уверены в том, что этот дом построен в XIX веке, и если его снесут, город потеряет один из немногих сохранившихся памятников архитектуры.





Историк и краевед, автор книг по истории города Игорь Титковский абсолютно уверен в том, что это здание построили в XIX веке. По его словам в 1946 году постройку восстанавливали после Второй мировой войны, поэтому дата и осела в документах. Он называет несколько фактов, которые говорят об историческом прошлом этого дома.

Архитектурный стиль. Здание построено в так называемом «кирпичном стиле», распространенном в конце XIX — начале XX века. В этом же стиле было построено Коммерческое училище, ныне сохранившийся в городе памятник архитектуры начала XX века, а также снесенная в 80-х годах гостиница «Бристоль», которая располагалась неподалеку от старинного дома.

Сложности времени. Историк говорит, что в городе после войны не было строительных организаций, поэтому строить такое здание в 46-ом году было просто некому. Но даже если бы его и строили в это время, выкладывать из кирпичей украшения, которые можно увидеть на фасаде здания, не стали бы, так как сложности времени диктовали другие архитектурные правила.

Если присмотреться к стене первого этажа здания с лицевой стороны, то можно увидеть замурованные арочные проемы. Никакого смысла их делать в тяжелое послевоенное время не было. Скорее всего, именно после войны их и замуровали.



Фото: Евгения Черневич

Трассировка улицы. Это единственное здание, которое указывает трассировку дореволюционной улицы Прозоровской. В этом же направлении стояла гостиница «Бристоль». Когда в середине 19 века провели улицу Шоссейную (сейчас Ленина), эта улица стала Прозоровским переулком. После войны здания строились по новому плану. То есть если бы здание было послевоенным, его бы расположили иначе.

Старинная застройка. Еще в 70-е годы в центре города, вокруг этого здания, находился целый микрорайон старинных жилых домов конца XIX -начала XX века. Основную часть из них снесли во время строительства девятиэтажных домов, а гостиницу «Бристоль» разрушили для создания пристройки к «Дому торговли». От целого микрорайона остался только этот дом.

Кирпичи. Здание сделано из кирпичей с печатью «Безверховичи». Кирпичные заводы, которые делали такие кирпичи, закрылись в 30-х годах. Конечно, есть вероятность того, что они сохранились где-то в большом количестве, но вероятность эта совсем не высокая.



Фото:Евгения Черневич

Почему это здание так важно?

Слуцк — один из древнейших городов Беларуси, однако памятников архитектуры, имеющих официальный статус, в городе осталось всего четыре. Два из них построены в XVIII веке, еще два в XIX. Исторических зданий, не имеющих официального статуса, в городе больше, но и их можно пересчитать по пальцам.

Из-за этого город с 900-летней историей выглядит типично советским. Причем часть своего облика он утратил не только во Второй мировой войне, которая разрушила около 80% зданий города, но и в мирное время.

Несколько исторических зданий стали жертвами антирелигиозной борьбы. С 1926-ого по 1940-ой год в городе разобрали, по меньшей мере, четыре церкви. После войны, по тем же причинам, пострадавшие церкви и монастыри не стали восстанавливать, а разобрали как руины.

Не щадили и пригодные для использования здания. Например, костел святого Антония Падуанского, который находился рядом с ныне сохранившимся жилым корпусом монастыря, разобрали уже в послевоенное время. В начале восьмидесятых годов за одну ночь снесли капличку, памятник каменной архитектуры середины XIX века.

Один из недавних примеров — здание земской больницы. Ее снесли в 2005 году, во время подготовки города к Дожинкам. Причиной сноса, как и в этот раз, стало отсутствие денег на ремонт.

Неравнодушные случчане, обеспокоенные тем, что город может утратить одно из немногих свидетельств своей старины, развернули кампанию по остановке сноса здания.

На следующий день после того, как новость о начале демонтажа облетела СМИ, десять случчан сходили к руководителю слуцкого филиала «Белтелекома», которому принадлежит здание, а также к председателю горисполкома. Там они оставили коллективные обращения с просьбой приостановить демонтаж до момента установки фактической даты постройки здания, а также попросили предоставить документы, которые говорят о его аварийном состоянии.



Фото: Евгения Черневич

Аналогичные обращения направили в Генеральную прокуратуру, Комитет государственного контроля, Областной исполнительный комитет и Министерство культуры.

Также случчане составили онлайн-петицию с просьбой приостановить снос здания, которую за три дня подписали более трехсот человек. И запустили фото-флешмоб для участия в котором нужно запостить фото дома или селфи на фоне постройки с хэштэгом #абаранідом.

— Мы настроены сделать все возможное, чтобы сохранить здание. Если наши обращения проигнорируют, мы готовы лечь под бульдозер, лишь бы остановить его снос, — говорит участница гражданской инициативы «Часовая Рада Случчыны» Аліна Нагорная.

По ее словам, участники инициативы готовы заняться поиском инвесторов для ремонта здания, которое после восстановления можно использовать как культурную площадку: проводить выставки, кинопоказы, концерты, привозить спектакли.

— У нас все время не допроситься помещения для кинопросмотров и дискуссий. А это здание могло бы стать площадкой для творчества и самореализации, — поясняет Алина Нагорная.



Фото: Юрий Метельский

Тем временем в обед 19 октября заместитель председателя Слуцкого райисполкома заявила о том, что «работы по демонтажу будут продолжены». По разговорам, которые ходят в городе, здание могут снести уже после выходных.

Уладзімір Арлоў: «Калі знішчаецца частка спадчыны, знішчаецца частка душы горада».



Фота: budzma.org

— У мяне паўстаюць перад вачыма падзеі канца 80-х у маім родным Полацку, — рассказвае Уладзімір Арлоў. — Там, паводле новага генплана ў гістарычнай часцы горада хацелі знесці вельмі адмысловы, прыгожы будынак XIX стагоддзя. Але грамацкасць узбунтавалася. Не апошнюю ролю у гэтым іграла літаратурнае аб’яднанне «Крыніцы». Мы наладзілі збор подпісаў, накіравалі петыцыю у гарвыканкам і проста дзяжурылі там, не давзалялі гэты дом разбурыць. У час гэтага змагання была напісана песня. Я ўзгадаю класныя словы гэтай песні:

«Так пад спеў зімовых сцюж

Зносяць даўнія дамы,

Як часцінкі нашых душ.

І знікаем з імі мы».

Гэту песню, напэўна, дзесяткі і сотні разоў спявалі тыя, хто нёс вахту каля гэтага дома. І ў рэшце, гэта змаганне набірала абароты. Далучаліся іншыя неабыякавыя людзі, простыя жыхары навакольных дамоў. Стваральнікі генплана атрымалі жорсткі адпор.

І гарацкія ўлады паставілі крыж на гэтым праекце. Потым гэты дом адрэстаўрыравалі і перадалі полацкай мастацкай школе. Ён і цяпер упрыгожвае праспект Францішка Скарыны.

Калі знішчаецца частка нашай спадчыны, знішчаецца частка душы. Тут знішчаецца частка душы горада, частка душы гаражанаў. Са знішчэннем па ўсей краіне такіх будынкаў, няхай яны не ўнесены ў спіс гістарычных помнікаў, мы незваротна страчваем нешта вельмі важнае ў нацянальным маштабе, бо гэта не адзінкавы, на жаль, прыклад. Колькі ў Гародні знішчана будынкаў? Колькі ў іншых гарадах? Калісці стаяў у занядбанні Полацкі багаяўленскі сабор. І калі б яго знеслі, штоб мы мелі цяпер? Калі будынак мае гістрычную каштоўнасць, трэба аго бараніць любымі сіламі.