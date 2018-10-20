О чем надо помнить русским женщинам, начинающим встречаться с английскими мужчинами

Какой образ возникает у вас в голове при слове «англичанин»? Хью Грант в фильме «Ноттинг хилл»? Или Колин Ферт в мокрой рубашке, облепившей скульптурные мышцы из «Гордости и предубеждения»? Герой, полный скромного обаяния, со слегка запинающейся речью, безупречными манерами и несколько отстраненной вежливостью?





По сравнению с русскими мужчинами, мужественными и сильными защитниками прекрасного пола, англичане могут показаться бесхребетными нытиками, вечно мающимися вопросами бытия, типа «быть или не быть?».

Стереотипы, однако, обманчивы, и тем, кто намеревается идти на свидание с английским джентльменом, вероятно, покажется небезынтересной нижеследующая информация. В конце концов, как говорят англичане, предупрежден — значит вооружен.

1. Плати за себя и забудь о цветах

Велика вероятность того, что на первом свидании он сам за всё заплатит. Но при дальнейших встречах не жмитесь и вытаскивайте кошелек.

Англичанин не станет платить за развлечения, вручать цветы, вручать подарки или подвигать женщине стул. То, что в России считается нормой, в Англии уже давно рассматривают как шовинистические реликты патриархального общества, против которого женщины свободного мира боролись несколько столетий.

Итак, чтобы не запутаться: в Англии все счета делятся строго пополам — от обеда в ресторане до ипотеки, даже если мужчина зарабатывает больше.





Попадаются и такие дамы, которые готовы заплатить за все. И не потому, что они такие богатые. Они считают, что, если мужчина платит, то сразу начинает думать, что ему за это что-то положено. «Нет денег, нет власти», — написала одна английская журналистка, сравнив мужчину, платящего за обед в ресторане, с отцом, который расплачивается за детей.

Вывод прост: на первом свидании пускайтесь во все гастрономические тяжкие, потому что другого шанса у вас может просто не быть.

2. Пусть сам стирает свои носки

28-летняя москвичка Таня, которая живет в Лондоне со своим английским бойфрендом, советует не забывать, что вы его партнер, а не экономка.

«Англичане ищут в женщине друга и партнера, а не служанку на все руки, которая будет содержать в порядке их дом».

Танин бойфренд по имени Роберт поведал Би-би-си о серьезном столкновении разных культур: «В самом начале наших отношений как-то прихожу я домой и вижу, что Таня разложила по цветам всю одежду в моем шкафу и погладила носки. Мне было очень некомфортно».

«Женщины в России вырастают с убеждением, что мужчине нечего делать на кухне, кроме как поесть. Для нас просто невероятно, что кто-то добровольно готов разделить домашнюю работу, а для англичанок — это норма», — сказала еще одна россиянка с английским бойфрендом, 24-летняя Анастасия.





В Англии традиционные гендерные стереотипы уже практически исчезли, и подавляющее большинство пар считает, что домашние обязанности надо делить не по гендерным характеристикам, а по справедливости.

Опросы в этом году показали, что три четверти опрошенных не согласны с тем, что женщины должны посвящать себя домашней работе. Десять лет назад столь прогрессивно мыслящих было чуть больше половины.

При этом в России опрос «Левада-центра» показал, что, по мнению большинства женщин, в стране нет равноправия полов, а термин «феминизм» не приемлют ни мужчины, ни женщины.

3. Не нужно стыдиться спортивных штанов

Женщины в России нередко наносят макияж и надевают туфли на каблуках, даже когда отправляются за продуктами.

И Таня, и Анастасия считают, что от англичанок никто не требует, чтобы они при любых обстоятельствах были одеты с иголочки и накрашены «под большое декольте».

В Англии в самом деле можно выбраться из кровати и прямо в таком виде отправиться за провизией. Разве что домашние тапочки сменить на кроссовки.

Если женщина в обтягивающем платье, на каблуках и в полной боевой раскраске попадется вам в супермаркете, то это значит, что сейчас вечер пятницы и эта дама прямиком устремится к полкам со спиртным.





«В России, — говорит Анастасия, — общественное мнение говорит женщине, что для того, чтобы добиться успеха как в личной, так и в профессиональной жизни, надо быть красивой».

Таня же считает, что русские женщины уделяют повышенное внимание своему облику, потому что они борются за мужчин, так как в обществе наблюдается некоторый гендерный дисбаланс.

4. Постарайся хотя бы поначалу быть вежливой

Русские люди не стесняются прямо в лоб сообщить вам, что они думают.

И вот вам пример: «На недавнем семейном собрании моя двоюродная сестра громко на всю комнату прокричала своему мужу: ты только посмотри, как ты растолстел!» — рассказывает Анастасия.

У русских нет никаких проблем с тем, чтобы резать правду-матку, не тратя время на излишние расшаркивания и недомолвки.

Для англичан, которые генетически запрограммированы на то, чтобы демонстрировать миру индифферентно-вежливое лицо, такое поведение немыслимо. Если же в разговоре возникла пауза, то они изо всех сил попытаются ее заполнить ничего не значащей болтовней, чтобы избежать неловкости.

Вот мнение еще одной русской девушки, Марии: «Англичане всегда вежливы по отношению к малознакомым людям, тогда как русским на это наплевать. Так что на первом свидании подобные откровения могут спугнуть английского кавалера».

Роберт, однако, считает, что такая прямота — это совсем не плохо, потому что не надо гадать, что произошло, вам сразу прямо все скажут, так что сомнениями вам мучиться не придется.





5. И еще они все время что-то делают!

И Анастасия, и Таня считают, что английские мужчины очень активны и постоянно куда-то стремятся.

«Они путешествуют, ходят на концерты, занимаются спортом, в результате некоторые наши свидания были довольно забавными. Русские же мужчины просто сидят целыми днями и пьют пиво. Им вообще ничего не надо, и я думаю, что это оттого, что они не могут ничего изменить ни в политике, ни в экономике своей страны. Даже упорный труд не гарантирует, что вы получите хорошую работу, так чего суетиться?» — говорит Таня.

6. За независимость приходится расплачиваться

Таня признает, что у женщин в Англии гораздо больше независимости и контроля над собственной жизнью. Но у этой медали есть и обратная сторона.

«Не думаю, — говорит она, — что здешние женщины могут положиться на партнера и ожидать от него полноценной эмоциональной поддержки. Если мне грустно, он считает, что я сама справлюсь».





7. Не торопитесь покупать белое платье

Последнее, но очень важное: англичане не любят торопиться в выборе партнера на всю жизнь и ходят на свидания просто для развлечения.

«Не ждите, что он в вас по уши влюбится сразу после первого свидания», — предупреждает Таня.

В Англии серьезные отношения наступают в гораздо более зрелом возрасте, нежели в России. В результате прошлогоднего опроса 4000 женатых респондентов, выяснилось, что средний возраст женщины, вступающей в брак, — 31 год, а мужчины — 33. В России это 24 года и 27 лет соответственно.

24-летний Роберт из Бирмингема был очень удивлен стремительному развитию отношений с его русской подругой.

«То, на что мы тратим несколько месяцев, у нее заняло не больше недели. В наших разговорах появилось слово на букву „л“, и она принялась строить планы на будущее», — рассказал он.

«Я понял, что мне сразу надо дать понять, что я пока еще серьезных отношений не ищу и не позволю меня к ним принудить, — сказал еще один молодой человек по имени Гарри. — С самого начала сделайте так, чтобы не было никаких недосказанностей».