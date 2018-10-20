Мониторинг Госстандарта показал, что почти половина весов в магазинах области не прошла поверку

О результатах, проведенных Брестской областной инспекцией Госстандарта мониторингов соблюдения требований законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений при осуществлении торговли, рассказал корреспонденту pinsknews.by начальник Брестской областной инспекции Госстандарта Г.А. Кашалов



— Для проверки подлинности массы отпущенных ему товаров покупатель имеет право проверить ее на весах. Для этого предприятие торговли обязано разместить в доступном для покупателя месте контрольные весы, правила торговли, а также книгу замечаний и предложений.

Любое торговое предприятие или индивидуальный предприниматель может продавать товары поштучно, по объему и (или) на вес. В последних двух случаях необходимо иметь соответствующие средства измерений и отпускать товары покупателю в соответствии с правилами торговли.

Помимо этого лица, торгующие на рынке, обязаны при реализации весового товара производить его взвешивание на своих весах или взятых напрокат у администрации рынка. В любом случае весы должны иметь клеймо поверки и содержаться в чистом, исправном состоянии. В случае проката средств измерений (весов), ответственность за соблюдение межповерочного интервала несет администрация рынка, а о поверке собственных весов, конечно, заботится их владелец.

С целью превентивного контроля Брестской областной инспекцией Госстандарта за 9 месяцев 2018 года проведено 132 мониторинга соблюдения требований законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений при осуществлении торговли.

Нарушения установлены у всех 132 (100%) субъектов хозяйствования Брестской области.

В ходе государственного метрологического надзора установлены следующие характерные нарушения требований законодательства об обеспечении единства измерений:

в сфере законодательной метрологии применялись средства измерений, не прошедшие поверку в установленном порядке;

не соблюдалась периодичность поверки средств измерений;

отсутствовали средства измерений для контроля условий хранения (температуры и влажности воздуха) товаров и условий эксплуатации весов электронных;

отсутствовали контрольные весы.

При проведении мониторингов установлено, что из 560 ед. средств измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии, не прошедшими в установленном порядке поверку применялись 264 ед. (47%) средств измерений.

Применение неповеренных средств измерений не гарантирует достоверность результатов измерений.

По результатам мониторингов всеми субъектами хозяйствования разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.