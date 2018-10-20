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Мониторинг Госстандарта показал, что почти половина весов в магазинах области не прошла поверку
21.10.2018 — Разное | Полесская правда
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О результатах, проведенных Брестской областной инспекцией Госстандарта мониторингов соблюдения требований законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений при осуществлении торговли, рассказал корреспонденту pinsknews.by начальник Брестской областной инспекции Госстандарта Г.А. Кашалов
Любое торговое предприятие или индивидуальный предприниматель может продавать товары поштучно, по объему и (или) на вес. В последних двух случаях необходимо иметь соответствующие средства измерений и отпускать товары покупателю в соответствии с правилами торговли.
С целью превентивного контроля Брестской областной инспекцией Госстандарта за 9 месяцев 2018 года проведено 132 мониторинга соблюдения требований законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений при осуществлении торговли.
В ходе государственного метрологического надзора установлены следующие характерные нарушения требований законодательства об обеспечении единства измерений:
При проведении мониторингов установлено, что из 560 ед. средств измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии, не прошедшими в установленном порядке поверку применялись 264 ед. (47%) средств измерений.
По результатам мониторингов всеми субъектами хозяйствования разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
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