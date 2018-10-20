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Мониторинг Госстандарта показал, что почти половина весов в магазинах области не прошла поверку

21.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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О результатах, проведенных Брестской областной инспекцией Госстандарта мониторингов соблюдения требований законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений при осуществлении торговли, рассказал корреспонденту pinsknews.by начальник Брестской областной инспекции Госстандарта Г.А. Кашалов

Мониторинг Госстандарта показал, что почти половина весов в магазинах области не прошла поверку
— Для проверки подлинности массы отпущенных ему товаров покупатель имеет право проверить ее на весах. Для этого предприятие торговли обязано разместить в доступном для покупателя месте контрольные весы, правила торговли, а также книгу замечаний и предложений.

Любое торговое предприятие или индивидуальный предприниматель может продавать товары поштучно, по объему и (или) на вес. В последних двух случаях необходимо иметь соответствующие средства измерений и отпускать товары покупателю в соответствии с правилами торговли.

Помимо этого лица, торгующие на рынке, обязаны при реализации весового товара производить его взвешивание на своих весах или взятых напрокат у администрации рынка. В любом случае весы должны иметь клеймо поверки и содержаться в чистом, исправном состоянии. В случае проката средств измерений (весов), ответственность за соблюдение межповерочного интервала несет администрация рынка, а о поверке собственных весов, конечно, заботится их владелец.

С целью превентивного контроля Брестской областной инспекцией Госстандарта за 9 месяцев 2018 года проведено 132 мониторинга соблюдения требований законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений при осуществлении торговли.

Нарушения установлены у всех 132 (100%) субъектов хозяйствования Брестской области.

В ходе государственного метрологического надзора установлены следующие характерные нарушения требований законодательства об обеспечении единства измерений:

  • в сфере законодательной метрологии применялись средства измерений, не прошедшие поверку в установленном порядке;
  • не соблюдалась периодичность поверки средств измерений;
  • отсутствовали средства измерений для контроля условий хранения (температуры и влажности воздуха) товаров и условий эксплуатации весов электронных;
  • отсутствовали контрольные весы.

При проведении мониторингов установлено, что из 560 ед. средств измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии, не прошедшими в установленном порядке поверку применялись 264 ед. (47%) средств измерений.

Применение неповеренных средств измерений не гарантирует достоверность результатов измерений.

По результатам мониторингов всеми субъектами хозяйствования разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.

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