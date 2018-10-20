Александр Лукашенко о молодёжи и белорусском образовании

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 октября совершил рабочую поездку в Гродненскую область. глава государства посетил агротуристический комплекс «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы», спортивный комплекс «Пышки». В областном центре Президент также посетил Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Он ознакомился с достижениями и перспективами развития университета, научными исследованиями и прикладными разработками студентов, провел встречу с одаренной и талантливой молодежью из числа студентов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Гродненского государственного медицинского университета и Гродненского государственного аграрного университета.



