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Александр Лукашенко о молодёжи и белорусском образовании

21.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 октября совершил рабочую поездку в Гродненскую область. глава государства посетил агротуристический комплекс «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы», спортивный комплекс «Пышки». В областном центре Президент также посетил Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Он ознакомился с достижениями и перспективами развития университета, научными исследованиями и прикладными разработками студентов, провел встречу с одаренной и талантливой молодежью из числа студентов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Гродненского государственного медицинского университета и Гродненского государственного аграрного университета.

Александр Лукашенко о молодёжи и белорусском образовании

 
 
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> Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 октября совершил рабочую поездку в Гродненскую область. глава государства посетил агротуристический комплекс...
 
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