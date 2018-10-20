Три секрета, благодаря которым омлет получится невероятно вкусным

Омлет — то самое блюдо, которое может приготовить (почти) каждый. И когда привычная комбинация «яйца+молоко» наскучит — пробуйте любой из этих трех рецептов. Обещаем, получится невероятно вкусно.

Омлет с соусом песто и помидорами



Источник рецепта и фото: the-challenger.ru

Ингредиенты: Яйца — 4 шт.;

Помидоры черри — 10−15 штук;

Песто — 2−3 ст. л.;

Оливковое масло — 1 ст. л.;

Соль — по вкусу;

Черный молотый перец — по вкусу;

Как готовить?

Вымойте черри и разрежьте их на половинки. Разогрейте чайную ложку оливкового масла в сковороде. Как только масло нагреется, положите туда помидоры. Готовьте их около 12−18 минут, пока вся жидкость из них не испарится — должно казаться, что они карамелизировались. Переложите черри в тарелку. Уменьшите огонь. Добавьте оставшееся масло. Взбивайте яйца в течение 30 секунд, затем вылейте яичную массу в сковороду и равномерно по ней распределите — представьте, что жарите блины. Оставьте яйца на две минуты. Затем накройте крышкой и еще немного уменьшите огонь. Готовьте около 2−4 минут. Положите столовую ложку песто и половину помидоров на одну сторону омлета. Накройте начинку второй стороной. Оставьте омлет на сковороде еще на одну минуту, затем разрежьте пополам и подавайте. Омлет можно посолить и поперчить сверху по желанию.

Омлет по-гречески



Источник рецепта и фото: kleo.ru

Ингредиенты: Яйца — 10 штук;

Рубленая петрушка — горсть;

Помидоры черри — 15−20 штук;

Маслины без косточек — 10−15 штук;

Красный лук — 1 шт.;

Оливковое масло — 2 ст. л.;

Фета — 100 г.

Как готовить?

Разогрейте масло в сковороде. Взбейте яйца с петрушкой, перцем и солью. Нарежьте красный лук полукольцами, переложите его на сковороду в уже разогретое масло и готовьте до чуть золотистого цвета — около четырех минут. Добавьте в сковороду разрезанные пополам помидоры, маслины и готовьте одну-две минуты, пока помидоры не станут мягкими. Убавьте огонь до среднего. Перелейте яичную смесь в сковороду, помешивайте в течение двух минут. Затем посыпьте фетой и поставьте сковороду в духовку на 5−6 минут, пока омлет не покроется небольшой золотистой корочкой. Достаньте из духовки, разрежьте на кусочки и сразу подавайте.

Омлет с ветчиной



Источник рецепта и фото: kleo.ru

Ингредиенты: Яйца — 8 шт.; Сливочное масло — 2 ст.л.; Оливковое масло — 1 ст.л.; Сладкий перец — 2 шт.; Ветчина — 100 г; Чеснок — 1 зубчик; Соль, перец — по вкусу.

Как готовить?

Перцы нарежьте полосочками и обжарьте на среднем огне минут 10 до мягкости. В середине приготовления (через 5 минут) добавьте кубики ветчины. Яйца взбейте, добавьте соль, перец по вкусу, измельченный чеснок. В сковороде растопите сливочное масло. Вылейте яичную смесь и готовьте на среднем огне. Когда яйца схватятся, выложите начинку из перца и ветчины, равномерно распределяя ее. Готовьте еще несколько минут.

Приятного аппетита!