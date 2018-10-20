Три секрета, благодаря которым омлет получится невероятно вкусным

Омлет — то самое блюдо, которое может приготовить (почти) каждый. И когда привычная комбинация «яйца+молоко» наскучит — пробуйте любой из этих трех рецептов. Обещаем, получится невероятно вкусно.
Омлет с соусом песто и помидорами
Ингредиенты:
Яйца — 4 шт.;
Помидоры черри — 10−15 штук;
Песто — 2−3 ст. л.;
Оливковое масло — 1 ст. л.;
Соль — по вкусу;
Черный молотый перец — по вкусу;
Как готовить?
Вымойте черри и разрежьте их на половинки. Разогрейте чайную ложку оливкового масла в сковороде. Как только масло нагреется, положите туда помидоры. Готовьте их около 12−18 минут, пока вся жидкость из них не испарится — должно казаться, что они карамелизировались. Переложите черри в тарелку.
Уменьшите огонь. Добавьте оставшееся масло. Взбивайте яйца в течение 30 секунд, затем вылейте яичную массу в сковороду и равномерно по ней распределите — представьте, что жарите блины. Оставьте яйца на две минуты. Затем накройте крышкой и еще немного уменьшите огонь. Готовьте около 2−4 минут.
Положите столовую ложку песто и половину помидоров на одну сторону омлета. Накройте начинку второй стороной. Оставьте омлет на сковороде еще на одну минуту, затем разрежьте пополам и подавайте. Омлет можно посолить и поперчить сверху по желанию.
Омлет по-гречески
Ингредиенты:
Яйца — 10 штук;
Рубленая петрушка — горсть;
Помидоры черри — 15−20 штук;
Маслины без косточек — 10−15 штук;
Красный лук — 1 шт.;
Оливковое масло — 2 ст. л.;
Фета — 100 г.
Как готовить?
Разогрейте масло в сковороде. Взбейте яйца с петрушкой, перцем и солью.
Нарежьте красный лук полукольцами, переложите его на сковороду в уже разогретое масло и готовьте до чуть золотистого цвета — около четырех минут.
Добавьте в сковороду разрезанные пополам помидоры, маслины и готовьте одну-две минуты, пока помидоры не станут мягкими.
Убавьте огонь до среднего. Перелейте яичную смесь в сковороду, помешивайте в течение двух минут. Затем посыпьте фетой и поставьте сковороду в духовку на 5−6 минут, пока омлет не покроется небольшой золотистой корочкой.
Достаньте из духовки, разрежьте на кусочки и сразу подавайте.
Омлет с ветчиной
Ингредиенты:
Яйца — 8 шт.;
Сливочное масло — 2 ст.л.;
Оливковое масло — 1 ст.л.;
Сладкий перец — 2 шт.;
Ветчина — 100 г;
Чеснок — 1 зубчик;
Соль, перец — по вкусу.
Как готовить?
Перцы нарежьте полосочками и обжарьте на среднем огне минут 10 до мягкости. В середине приготовления (через 5 минут) добавьте кубики ветчины.
Яйца взбейте, добавьте соль, перец по вкусу, измельченный чеснок.
В сковороде растопите сливочное масло. Вылейте яичную смесь и готовьте на среднем огне.
Когда яйца схватятся, выложите начинку из перца и ветчины, равномерно распределяя ее. Готовьте еще несколько минут.