Три поражения в трех матчах (все — домашние) потерпели баскетболисты минского клуба «Цмокi» на старте сезона Единой лиги ВТБ.



Фото: БК «Цмокi-Мiнск»

7 октября команда Александра Крутикова уступила дебютанту «Зеленой Гуре» из Польши — 71:88 (19:17, 16:19, 16:28, 20:24), 13-го проиграла казахстанской «Астане» — 86:93 (17:17, 20:27, 23:17, 26:32), а 20-го была слабее «Нижнего Новгорода» — 78:87 (19:18, 21:19, 19:27, 19:23).

У хозяев очки в третьей встрече набирали Ди Джей Шелтон (23), Стефан Муди (16), Даррин Говенс (14), Виталий Лютыч (9), Никита Мещеряков (8), Зисис Сарикопулос (5) и Александр Кудрявцев (3).

Следующий матч «Цмокi» также проведут в Минске: 27 октября с красноярским «Енисеем».

В прошлом сезоне белорусская команда не попала в число восьми участников плей-офф, заняв 9-е место среди 13 клубов (8 побед, 16 поражений).