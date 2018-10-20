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Отчаянная погоня брестского "Динамо" за Европой и другие сюжеты 25 тура

21.10.2018 09:10 — Разное | Tut.by  
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20 октября возобновился чемпионат Беларуси по футболу, прерывавшийся на игры сборной в Лиге наций. В первый день «Витебск» без проблем обыграл «Днепр».

Погасшее пламя интриги турнира могло ярче разгореться после второго дня 25-го тура, но БАТЭ в концовке сумел вырвать победу у «Городеи». А вот минское «Динамо» не смогло удержать победный счет в матче против «Минска», не помог даже хет-трик нигерийского легионера Фатаи.


Борисовчане взяли реванш у «Городеи», которой проиграли в первом круге. Фото: Александр Какшинский, TUT.BY

«Горняки» сумели обыграть «Неман» и подвинули «Витебск» со второго места.

Сегодня же брестское «Динамо» продолжит отчаянно цепляться за еврозону, а «Луч» — за зону выживания.

Все игры можно смотреть на VOKA.TV.

21 октября тур продолжится еще тремя играми:

ФК «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ». 14.00;

ФК «Смолевичи» — «Ислочь». 16.00;

«Динамо» (Брест) — «Торпедо» (Минск). 18.30;

В понедельник 25-й тур завершится в столице.

«Луч» — ФК «Гомель». 19.00

Положение в чемпионате после второго дня 25-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 24 19 3 2 44 17 60
2 Шахтер 24 15 6 3 33 11 51
3 ФК Витебск 24 15 5 4 40 16 50
4 Динамо (Минск) 24 14 7 3 31 16 49
5 Динамо (Брест) 23 11 8 4 42 24 41
6 Торпедо-БелАЗ 23 12 4 7 25 16 40
7 Неман 25 11 5 9 28 26 38
8 ФК Слуцк 24 11 3 10 25 23 36
9 ФК Гомель 24 7 5 12 14 28 26
10 ФК Минск 25 5 9 11 28 31 24
11 Ислочь 24 5 9 10 14 28 24
12 ФК Городея 25 5 7 13 19 31 22
13 ФК Смолевичи 24 5 6 13 17 29 21
14 Торпедо (Минск) 24 4 6 14 14 32 18
15 Луч 24 3 8 13 20 38 17
16 Днепр 25 2 7 16 13 41 13

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В воскресенье пройдут еще три матча очередного тура чемпионата Беларуси по футболу.
 
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