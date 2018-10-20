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Отчаянная погоня брестского "Динамо" за Европой и другие сюжеты 25 тура
20 октября возобновился
Погасшее пламя интриги турнира могло ярче разгореться после второго дня 25-го тура, но
Сегодня же брестское «Динамо» продолжит отчаянно цепляться за еврозону, а «Луч» — за зону выживания.
Все игры можно
21 октября тур продолжится еще тремя играми:
ФК «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ». 14.00;
ФК «Смолевичи» — «Ислочь». 16.00;
«Динамо» (Брест) — «Торпедо» (Минск). 18.30;
В понедельник 25-й тур завершится в столице.
«Луч» — ФК «Гомель». 19.00
Положение в чемпионате после второго дня 25-го тура:
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В воскресенье пройдут еще три матча очередного тура чемпионата Беларуси по футболу.
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