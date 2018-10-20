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20 октября возобновился чемпионат Беларуси по футболу , прерывавшийся на игры сборной в Лиге наций. В первый день «Витебск» без проблем обыграл «Днепр».

Погасшее пламя интриги турнира могло ярче разгореться после второго дня 25-го тура, но БАТЭ в концовке сумел вырвать победу у «Городеи» . А вот минское «Динамо» не смогло удержать победный счет в матче против «Минска», не помог даже хет-трик нигерийского легионера Фатаи.



Борисовчане взяли реванш у «Городеи», которой проиграли в первом круге. Фото: Александр Какшинский, TUT.BY

«Горняки» сумели обыграть «Неман» и подвинули «Витебск» со второго места.

Сегодня же брестское «Динамо» продолжит отчаянно цепляться за еврозону, а «Луч» — за зону выживания.

Все игры можно смотреть на VOKA.TV .

21 октября тур продолжится еще тремя играми:

ФК «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ». 14.00;



ФК «Смолевичи» — «Ислочь». 16.00;



«Динамо» (Брест) — «Торпедо» (Минск). 18.30;



В понедельник 25-й тур завершится в столице.

«Луч» — ФК «Гомель». 19.00



Положение в чемпионате после второго дня 25-го тура:

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