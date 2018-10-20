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Две опасные находки

21.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Две опасные находки
Недавно две такие опасные находки были обнаружены на территории района.
В километре от кольца в сторону деревни Стоки на картофельном поле вместе с клубнями на поверхность был извлечен минометный снаряд калибра 82 мм. Днем позже еще об одном таком военном трофее стало известно от пограничников. Снаряд был обнаружен в лесном массиве в районе Жарковщины.
С опасными находками разобралась группа разминирования в/ч 51171. До ее прибытия на месте дежурили представители службы МЧС, милиции, военкомата.
В этом году на территории нашего района зафиксировано три факта обнаружения снарядов времен Великой Отечественной войны, рассказали в военном комиссариате Волковысского, Берестовицкого и Свислочского районов.

 

Если вы обнаружили взрывоопасный предмет, не трогайте его и не перемещайте, не засыпайте грунтом и не накрывайте тканевыми и другими предметами, не предпринимайте попытку его разобрать. Об опасной находке необходимо немедленно сообщить в службу спасения МЧС по телефону 101.

 

 

Марина ЯНЮК.

 
 
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Недавно две такие опасные находки были обнаружены на территории района. 
 
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