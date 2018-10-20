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Две опасные находки
21.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Если вы обнаружили взрывоопасный предмет, не трогайте его и не перемещайте, не засыпайте грунтом и не накрывайте тканевыми и другими предметами, не предпринимайте попытку его разобрать. Об опасной находке необходимо немедленно сообщить в службу спасения МЧС по телефону 101.
Марина ЯНЮК.
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Недавно две такие опасные находки были обнаружены на территории района.
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