Переломами запястий рук и носа закончились прогулка по двору дома № 68 по улице Гоголя

Какое-то время назад моя соседка по подъезду Валентина исчезла, как говорится, из поля зрения. Потом соседи рассказали, что у женщины сломаны руки и нос. Сначала попала в больницу, а потом долго не появлялась на улице.



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2 августа информационный портал «ВБ» уже публиковал статью « Вся в дырах, как тришкин кафтан, дорога во дворе дома по ул. Гоголя, 68 в городе Бресте ». Оказывается, к этому времени уже были серьёзно пострадавшие в этих дорожных войнах.

Как рассказала Валентина, ровно месяц назад, она присела отдохнуть на лавочку перед первым подъездом. Потом встала и сделала несколько шагов. За что зацепилась ногой, она не знает. Пенсионерка очнулась, лёжа лицом в щебёнке посередине дороги.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59920.php

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Надо отметить, что пешеходные дорожки в этом дворе напрочь отсутствуют. Подняться самостоятельно пострадавшая уже не смогла, хорошо - помогли проходившие через двор четверо молодых ребят. Они же и вызвали скорую помощь.

Молодая девушка Яна, проживающая в этом доме, тоже поспешила на выручку к соседке и рассказала, что ранее уже падала на этом месте. Однако у неё обошлось без серьёзных последствий - разбитые коленки не в счёт.

Скорая помощь приехала очень быстро и отвезла пострадавшую в областную больницу.

- Эскулапу в приёмном отделении я явно не понравилась, - грустно шутит Валентина. – Он начал выговаривать врачам скорой, зачем вы её сюда привезли. Наверное, выглядела я, как бомжиха. На лбу огромная шишка и гематома, нос свёрнут набок, вся в крови, да ещё и руки переломаны.

Милиция проводила по факту происшествия дознание. Понятное дело, криминального следа здесь не нашли.

Сейчас Валентина изредка выходит во двор, одеться самостоятельно и обслуживать себя она пока не может, дома во всём помогают муж и дочка. Раньше, до этого происшествия пенсионерка передвигалась, как говорится, на своих ногах и на здоровье не жаловалась. Можно добавить, что Валентина не курит и не пьёт.