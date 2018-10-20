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«Лежу в кровати помятый, как платье выпускницы»... Сбитый пешеход рассказал как всё было

21.10.2018 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сообщение о происшествии появилось сегодня ночью в сообществе Zello «Пинск ГАИ» во «ВКонтакте». По утверждению очевидцев, около полуночи женщина переходила дорогу по обозначенному пешеходному переходу и попала под колеса служебного автомобиля. Информация проверяется.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59919.php

«Лежу в кровати помятый, как платье выпускницы»... Сбитый пешеход рассказал как всё было

— ДТП произошло около 24:00 по ул. Рокоссовского напротив «Пинагрузсервис». Женщину забрала скорая, — сказано в сообщении.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59919.php

«Лежу в кровати помятый, как платье выпускницы»... Сбитый пешеход рассказал как всё было


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59919.php

«Лежу в кровати помятый, как платье выпускницы»... Сбитый пешеход рассказал как всё было

Как оказалось, в результате ДТП пострадал мужчина, которого приняли за женщину из-за длинных волос.

— Лежу в кровати помятый, как платье выпускницы, вместо того, чтобы *** (идти) в один из секондов за обновой, ибо повреждено мое тело бренное серией ушибов и ссадин после вчерашнего ДТП... Был бы бухой — *** моим надеждам на денежную компенсацию, но я был трезв и соблюдал ПДД, поэтому сорву с водителя нормальный кэш + восстановление всего поврежденного им имущества, принадлежащего мне. Спасибо, что живой, но прощать невнимательность за рулем — это чрезмерная роскошь… — написал мужчина в социальных сетях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59919.php

«Лежу в кровати помятый, как платье выпускницы»... Сбитый пешеход рассказал как всё было

Как Андрей рассказал Onliner.by, все произошло на улице Рокоссовского сегодня ночью.

— Пытался перейти дорогу по пешеходному переходу, но, как видите, не вышло: меня сбили. Я головой протаранил лобовое стекло, порвал пальто, разбил плеер, телефон, порвал наушники. Сам весь в крови, три шва на голове. Очень странно, что я вообще вернулся без серьезных увечий и переломов.

Вчера отвезли на снимок, зашили, наложили четыре шва в районе правого полушария и выписали больничный.

Водитель милицейской машины повел себя подобающим образом, оказал первую помощь. Единственное, они подумали, что я выпивший, по причине моего странного поведения в виде шумного приветствия ДПСников. Но я просто был в шоке и первые пять минут не понимал, что произошло со мной. Меня отвезли на освидетельствование, которое показало, что я трезв.

С какой скоростью он ехал, я не знаю, но мне кажется, километров 40—50, ибо, если бы скорость была больше, я бы вряд ли отделался ушибами и рассечением головы, — рассказал Андрей.

Получить комментарий от УГАИ УВД Брестского облисполкома пока не удалось.

 
 
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Сообщение о происшествии появилось сегодня ночью в сообществе Zello «Пинск ГАИ» во «ВКонтакте». По утверждению очевидцев, около полуночи женщина переходила дорогу...
 
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