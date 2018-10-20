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Две пожилые женщины умирают без еды и помощи. Найти управу на их родственницу никто не может
21.10.2018 09:34 — Разное | Виртуальный Брест
В редакцию Intex-press обратились жильцы многоквартирного дома №12 на улице Железнодорожной в г. Барановичи. Они обеспокоены судьбой своих соседок, которые «живут в нечеловеческих условиях».
Пожилые женщины почти не передвигаются, голодают и с трудом говорят. Повлиять на их «кровинушку», которая забирает у старушек пенсии и оставляет без помощи, никто не в состоянии.
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В редакцию Intex-press обратились жильцы многоквартирного дома №12 на улице Железнодорожной в г. Барановичи. Они обеспокоены судьбой своих соседок, которые «живут в...
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