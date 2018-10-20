Рост тарифов на ЖКУ, удар рублем по трудовой миграции и дешевое жилье. Что обещают власти

Обеспечить достойную жизнь и устойчивый рост всех денежных доходов населения, сократить число бедняков, снизить стоимость жилья до средней зарплаты за квадратный метр, а также сделать доступнее медуслуги, а условия ведения бизнеса — предсказуемыми. Такие задачи ставит правительство в программе действий до 2020 года. Но и самим белорусам придется поднапрячься, в том числе постепенно выходить на полную оплату коммуналки, а также повышать производительность труда.



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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие задачи ставит правительство и что обещает белорусам в ближайшие годы.

В правительстве называют свою программу деятельности на 2019−2020 годы «дорожной картой», главная задача которой — рост благосостояния и качества жизни белорусов «путем устойчивого экономического роста, превышающего среднемировые темпы». Из инициатив — снять ограничения на открытие счетов в иностранных банках, развивать страхование жизни и дополнительной пенсии , создать полноценное электронное правительство , развить электронную торговлю до уровня ЕС и Китая, увеличить долю отечественных лекарств на внутреннем рынке до 55% к 2020 году, продолжить переговоры по вступлению в ВТО. Власти также видят перспективу полной нормализации отношений с ЕС — как минимум в плане экспорта товаров.

Поднять зарплаты, чтобы остановить отток кадров за границу

При этом про зарплату в заветную 1000 рублей в документе не говорится. Уточняется, что зарплата будет зависеть от производительности труда. Напомним, ранее премьер-министр Сергей Румас заявил, что в первую очередь власти намерены уделять внимание низкооплачиваемым работникам.

Бюджетникам хотят поднять зарплаты, увеличив размер тарифной ставки первого разряда. При этом их заработки должны быть не ниже 80% от средней зарплаты по стране.

При этом запланировано «проведение системной экономической политики по росту заработной платы (трансфертов) в целях сокращения оттока рабочей силы за границу».

Напомним, белорусы все чаще уезжают на заработки за границу. Если в 2014 году за пределами страны, по официальной статистике, трудились 62,2 тысячи человек, то в прошлом — почти на 21 тысячу больше.

Сначала на проблему ощутимой трудовой миграции обратили внимание профсоюзы, а теперь и президент.

Будем постепенно переходить на полную оплату ЖКУ

Правительство запланировало поддержание 100-процентного уровня возмещения населением затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг, кроме отопления. При этом ожидается ежегодное снижение затрат коммунальниками на оказание ЖКУ как минимум на 5%.



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Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, ранее в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе в том числе прописано, сколько белорусы будут возмещать к 2020 году за жилищно-коммунальные услуги. В МАРТ позже пояснили , что на этот год запланирован выход на 100-процентный уровень возмещения затрат по всем услугам, кроме отопления, газоснабжения и электроэнергии. При этом по электроэнергии выйти на оплату населением по полным тарифам планируется в 2019 году. А вот выход на 100-процентный уровень возмещения за газоснабжение и отопление — вопрос открытый.

Кроме того, правительство планирует совершенствовать тарифную политику в сфере энергоснабжения. В планах — оптимизировать уровни тарифов на электроэнергию и уменьшить издержки энергоснабжающих организаций. Расход тепловой энергии на передачу в тепловых сетях должен составить не больше 9,5% к концу 2020 года.

Рост цен на товары и услуги обещают замедлить

Инфляция в этом году прогнозируется на уровне 6%, а в 2019 и 2020 годах — 5%. Ранее Сергей Румас отмечал , что в настоящее время нет каких-то негативных факторов, которые говорили бы о том, что в текущем или следующем году показатели инфляции не могут быть выполнены.

Как сообщалось, с ожиданиями белорусского правительства согласны и экономисты Евразийского банка развития. В ежемесячном макрообзоре за сентябрь говорится о том, что инфляция в Беларуси по итогам 2018 года сохранится в рамках целевого ориентира Национального банка.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По мнению старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, этот показатель по уровню инфляции не удастся достигнуть, если «в стране вернутся к практике эмиссионного финансирования экономики. В таком случае у инфляции даже не будет теоретического потолка».

— Казалось бы, про эту практику забыли навсегда, но есть такая проблема, как задолженность некоторых предприятий. Классически она решается через процедуру банкротства. Однако у нас очень много раз на самом высоком политическом уровне говорили, что основные промышленные госпредприятия и сельхозпредприятия никто банкротить не будет. Если проблему начнут решать за счет эмиссии, то о низкой инфляции придется забыть.

Как белорусам будут помогать решать квартирный вопрос

Правительство намерено обеспечить стоимость квадратного метра жилья не выше среднемесячной заработной платы. Напомним, в августе средняя зарплата составила 988 рублей.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Напомним, около пяти лет назад президент потребовал приблизить цену квадратного метра к средней зарплате. Но это поручение касалось жилья, которое строится с господдержкой. В марте этого года в Министерстве архитектуры и строительства заявили , что требование выполнено и даже слегка перевыполнено, коэффициент соотношения стоимости квадратного метра к средней зарплате составил 0,96.

В Минске в первом квартале 2018 года стоимость квадратного метра с господдержкой была в рамках 865−1077 рублей. На фоне этого рыночная цена квадратного метра была от 1800 рублей, в зависимости от того, какой это жилой дом, заявляли в Минстройархитектуры.

Кроме того, правительство планирует заняться внедрением системы строительных сбережений, а также практики комплексной застройки жилых районов единым застройщиком.

При этом ежегодный ввод жилья с господдержкой планируется не менее 900 тысяч квадратных метров. Такие же объемы строительства прогнозируются и на этот год.

Предполагается также законодательно закрепить ответственность всех участников строительного процесса за несвоевременное строительство объекта.

Минималку хотят повысить. Сейчас уступаем почти всем соседям

Минимальную зарплату хотят сделать на уровне минимального потребительского бюджета. Так, МПБ для семьи из четырех человек с 1 августа 2018 года составляет 346,95 рубля.

Ранее в правительстве заявляли , что сейчас занимаются подготовкой предложения по более быстрому повышению минимальной зарплаты, ее хотят повышать раз в квартал. Сейчас минималка увеличивается один раз в год — в январе.

Напомним, власти планировали к концу 2018 года установить размер минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 305 рублей, не ниже уровня среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек и не меньше трети от средней зарплаты по республике (если считать от августовских средних заработков, то сумма получается около 329 рублей). Это предусмотрено генсоглашением между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2016−2018 годы.

«Звучит, на первый взгляд, правильно, но мысль немного популистская и труднореализуемая», — считает Вадим Иосуб. По его мнению, этот рост очень выгоден для населения, но работодателям он принесет дополнительные проблемы.

— Для них это означает рост издержек. С одной стороны, работодатели могут пойти по пути сокращения персонала. Особенно на предприятиях, где работают люди с зарплатой, близкой к минимальной. С другой стороны, это может способствовать увеличению выплат в конвертах.

Сейчас Беларусь заметно уступает практически всем странам-соседям по размеру минималки (ниже этот показатель только в Украине).

Реальные доходы должны расти каждый год

Планируется, что в ближайшие годы будет рост реальных располагаемых денежных доходов населения: в 2018 году — на 7,1% к предыдущему году, в 2019-м — на 3,4%, в 2020-м — на 3,5%.

Справка FINANCE.TUT.BY. Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

— Источник роста реальных доходов — это рост качества экономики и показатель того, что количество занятых в экономике выпускает больше продукции, которую с учетом инфляции можно продать за большие деньги в реальном выражении. Теоретически цифры вполне правдоподобные. В 2017—2018 годах у нас восстановительный рост после падения в 2015−2016 годах. То, что дальше процесс будет замедляться, это вполне логично.

Однако планируемые результаты не позволят приблизиться к показателям ближайших соседей — Польши и Прибалтики, отмечает эксперт. «Это те цифры, при которых наше отставание по уровню жизни будет только увеличиваться», — считает Вадим Иосуб.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе-августе этого года выросли на 7,8% к аналогичному показателю прошлого года.

Самое сильное падение за последние десять лет доходы белорусов показали в 2016 году (на 6,9%).

Власти хотят сократить число бедняков. Пока что их становится больше третий год подряд

Уровень малообеспеченности, по планам властей, должен составить 5,5% к 2020 году.

По мнению Вадима Иосуба, «планируемый рост экономики не позволит ощутимо увеличивать благосостояние населения».

— Когда говорят про рост зарплат или пенсии, а также про снижение малообеспеченности, это выглядит как куча разных параметров, а речь идет об одном и том же — росте эффективности экономики. Пока практически все эксперты и международные финансовые организации прогнозируют, что без реформ потенциал роста нашей экономики — что-то порядка 2% в год. Для развивающейся и отстающей экономики это на самом деле очень мало.

Пока что в Беларуси третий год растет число бедняков. За чертой бедности во втором квартале находилось 5,7% населения.

Какими будут пенсии белорусов

Средняя пенсия планируется правительством на уровне 40% от средней зарплаты. Напомним, такой же показатель был запланирован и на этот год. Однако недавно Сергей Румас заявил, что «до конца года решить эту проблему (достичь 40%. — Прим. TUT.BY) невозможно, для этого пришлось бы поднять пенсию почти на 50%». Премьер-министр пояснил , что причиной тому резкий рост зарплат в этом году.

Сейчас пенсии недотягивают до 37% от средней зарплаты по стране. К примеру, в Гродненской области уже достигли этого показателя, в августе он составлял 41,6%. А в Минске пока заметно отстают (28,8%).

Единственный способ добиться процентного показателя средней пенсии к средней зарплате в 40% — увеличивать соотношение работающих и пенсионеров, считает Вадим Иосуб.

— Пока у нас проходит ровно обратный процесс — идет старение населения, наблюдается плохая ситуация с демографией и систематически сокращается число рабочих мест в экономике.

Как изменится число безработных белорусов

Уровень безработицы по методологии международной организации труда должен составить к концу 2020 года не более 5%. В 2017 году этот показатель составил 5,6%.

— Чтобы снижать безработицу, нужно создавать рабочие места. Чего они должны начать вдруг бурно расти при отсутствии реформ, далеко не лучшем инвестиционном климате и снижающемся количестве рабочих мест? — задается вопросом Вадим Иосуб.



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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Также правительство утвердило, что уровень официальной зарегистрированной безработицы должен составлять не больше 1% ежегодно. По мнению аналитика, этот показатель «даже не стоит воспринимать серьезно».

— Он не имеет отношения ни к занятости, ни к безработице. Это уровень людей, которые оказались без работы, не поленились зарегистрироваться, ежемесячно получать пособие около 10 евро в эквиваленте и ходить на общественные работы, — объясняет Вадим Иосуб.

Напомним, уровень зарегистрированной безработицы на начало октября в Беларуси составил 0,3%. При этом фактический уровень безработицы заметно выше, чем официальный: численность нетрудоустроенных, классифицируемых в соответствии с критериями Международной организации труда, в первом квартале этого года составила 260,6 тысячи человек.

Комфортные условия для предпринимателей

Правительство анонсировало подготовку проекта указа президента о совершенствовании системы поддержки малого и среднего предпринимательства. Также в документе прописано, что удельный вес валовой добавленной стоимости, которая формируется малым и средним бизнесом, в валовой добавленной стоимости страны в 2020 году должна составить 40%.

— На днях вышла новая стратегия развития предпринимательства до 2030 года. Там все правильно и замечательно прописано, но, к сожалению, это очень декларативно. Если бы кто-то взял и реализовал все, это было бы очень здорово. В таком случае можно было бы рассчитывать и на рост предпринимательства, и на рост малого и среднего бизнеса в экономике. Но эти лозунги повторяются из года в год, и нет никакой уверенности, что на этот раз все должно исполниться, — считает Вадим Иосуб.