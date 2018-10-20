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Полковник милиции в отставке Анатолий Пацевич подарил супруге на годовщину свадьбы медаль «Жене офицера»

21.10.2018 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Помпезным бракосочетанием в наше время не удивишь никого, а крепким и по-настоящему счастливым союзом можно. Отрадно видеть, что такие браки есть и в милицейской среде. Недавно золотую свадьбу сыграли ветеран органов внутренних дел Анатолий Пацевич и его верная спутница жизни Тамара Сергеевна.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59889.php

Полковник милиции в отставке Анатолий Пацевич подарил супруге на годовщину свадьбы медаль «Жене офицера»

История знакомства этой красивой пары началась третьего февраля 1968 года. Молодой Анатолий ехал на поезде в родной Дрогичин на встречу с выпускниками школы и увидел юную девушку, в которую влюбился с первого взгляда. Высокий, с военной выправкой он не мог не произвести на Тамару впечатление. Они встречались меньше года, а осенью родные и друзья веселись на их первом семейном празднике.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59889.php

Полковник милиции в отставке Анатолий Пацевич подарил супруге на годовщину свадьбы медаль «Жене офицера»

В браке родились трое детей: сын и две дочери, которые позже подарили этой паре восемь внуков и три правнука, совсем скоро дружная семья пополнится еще одним маленьким человеком.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59889.php

Полковник милиции в отставке Анатолий Пацевич подарил супруге на годовщину свадьбы медаль «Жене офицера»

Организовать красивый праздник с торжественной регистрацией брака решили дочери. Для родителей это был сюрприз. Их лишь попросили быть дома под предлогом чаепития.

Праздник же получился самый настоящий. В дом к Анатолию Алексеевичу и Тамаре Сергеевне пришли родные и лучшие друзья, которые украсили зал шарами, зажгли свечи, принесли цветы и фату для Тамары Сергеевны, чтобы она снова почувствовала себя невестой. Кульминацией праздника стал приход сотрудницы ЗАГСа, которая провела регистрацию брака. Молодожены обменялись новыми кольцами, подаренными детьми, станцевали танец. Затем, к удивлению всех, Анатолий Алексеевич достал медаль и удостоверение к ней и подарил своей жене. Эта награда не бутафорская, а настоящая медаль МВД Республики Беларусь с красивым названием «Жене офицера». Слезы умиления невольно покатились из глаз присутствующих, а молодожены» наоборот, светились от счастья и улыбались фотографу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59889.php

Полковник милиции в отставке Анатолий Пацевич подарил супруге на годовщину свадьбы медаль «Жене офицера»

По мнению главы семейства, рецепт семейного счастья прост: чтобы ни произошло, засыпать нужно вдвоем. Тамара Сергеевна мужа поддерживает и дополняет, что при любой возможности нужно держаться за руки, что они и делают, идя куда-нибудь или просто смотря телевизор.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59889.php

Полковник милиции в отставке Анатолий Пацевич подарил супруге на годовщину свадьбы медаль «Жене офицера»

Все-таки хочется поспорить с известным писателем и сказать, что все счастливые семьи счастливы по-разному, но очень хочется видеть такие союзы чаще. Так пусть же Анатолий Алексеевич и Тамара Сергеевна Пацевичи отпразднуют еще не одну круглую годовщину!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59889.php

Полковник милиции в отставке Анатолий Пацевич подарил супруге на годовщину свадьбы медаль «Жене офицера»

Анна Иващенко, 
фото из архива Анатолия Пацевича

 
Теги: знакомства
 
 
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Помпезным бракосочетанием в наше время не удивишь никого, а крепким и по-настоящему счастливым союзом можно. Отрадно видеть, что такие браки есть и в милицейской...
 
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