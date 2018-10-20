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Программа действий правительства Румаса: либерализация, эффективность и здравый смысл

21.10.2018 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Правительство Сергея Румаса подготовило и передало в парламент программу действий до 2020 года. Текст документа опубликовала у себя в Facebook депутат Анна Канопацкая.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59893.php

Программа действий правительства Румаса: либерализация, эффективность и здравый смысл

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Целью программы правительство называет «формирование основы для построения новой экономики, способной обеспечить к 2025 году ВВП в объеме не менее 100 млрд долларов», а также сокращение долговой нагрузки на экономику, снижение уязвимости перед внешними шоками.

В разделе денежно-кредитной и валютной политики прописан переход к режиму инфляционного таргетирования, сокращение директивного кредитования, либерализация валютных отношений, погашение валютного госдолга преимущественно путем привлечения несвязанного финансирования, сокращение практики предоставления госгарантий — такая возможность останется только для инфраструктурных бюджетозамещающих проектов с международным финансированием.

В программе прописаны меры по развитию рынка ценных бумаг (льготный режим налогообложения инвестиционных операций инвестфондов и др.), оптимизация бюджетной и налоговой политики (здесь заложено ежегодное снижение на 10% расходов бюджета на поддержку реального сектора, проведение анализа эффективности налоговых льгот), развитие конкуренции (в частности, речь идет об исключении антиконкурентных действий госорганов).

В разделе «Управление госсобственностью» прописана отмена печально известной практики предоставления преимущественного права местным властям на приобретение акций хозобществ, упрощение порядка продажи неэффективно используемого имущества за одну базовую, подготовка и регулярная публикация отчетов о работе госсектора экономики.

 
 
Ссылка на источник 90
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Правительство Сергея Румаса подготовило и передало в парламент программу действий до 2020 года. Текст документа опубликовала у себя в Facebook депутат Анна Канопацкая.
 
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