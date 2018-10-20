Теперь аврал в Гомеле: город готовят к визиту Лукашенко и Порошенко

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Sputnik , в преддверии I Форума регионов Беларуси и Украины, который запланирован в Гомеле на 25-26 октября, в областном центре красят фасады, штукатурят подпорные стенки, меняют тротуарную плитку. Город над Сожем переживает, пожалуй, самый масштабный марафет за последнее десятилетие. Как сообщает, в преддверии I Форума регионов Беларуси и Украины, который запланирован в Гомеле на 25-26 октября, в областном центре красят фасады, штукатурят подпорные стенки, меняют тротуарную плитку. Город над Сожем переживает, пожалуй, самый масштабный марафет за последнее десятилетие.





Маршрут движения глав государств не раскрывается, но можно предположить, что их первая встреча состоится в аэропорту. Ведущую к нему улицу Федюнинского уже капитально отремонтировали, хотя она была в пристойном виде.





Самые масштабные преобразования затронули центр города. Тут наносят дорожную разметку, убирают листья, моют памятники, особенно близкие украинской культуре.