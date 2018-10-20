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Британцы требуют новый референдум о "брексите"

21.10.2018 09:36 — Разное | Партизан  
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Тысячи британцев вышли на марш в центре Лондона, чтобы потребовать новый референдум о "брексите".

Как сообщает ВВС, в столицу Великобритании прибыло около 150 автобусов с представителями регионов, которые хотят присоединиться к акции. Ее организует компания People's Vote, по подсчетам которой в марше принимают участие около 570 тысяч человек. Полиция утверждает, что не может подсчитать количество участников.

Ожидается, что в митинге примет участие мэр Лондона Садик Хан, известные политики и знаменитости.

Во время референдума 2016 году британцы поддержали идею выхода страны из Евросоюза: 51,89% проголосовали "за", а 48,11% высказались против. В соответствии с уставом ЕС, Британия должна окончательно покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Но до сих пор не заключено приемлемое соглашение на этот счет, поэтому на этой неделе стало известно, что переходный период могут продлить.

 
 
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Тысячи британцев вышли на марш в центре Лондона, чтобы потребовать новый референдум о "брексите".
 
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