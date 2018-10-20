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Британцы требуют новый референдум о "брексите"
Тысячи британцев вышли на марш в центре Лондона, чтобы потребовать новый референдум о "брексите".
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Ожидается, что в митинге примет участие мэр Лондона Садик Хан, известные политики и знаменитости.
Во время референдума 2016 году британцы поддержали идею выхода страны из Евросоюза: 51,89% проголосовали "за", а 48,11% высказались против. В соответствии с уставом ЕС, Британия должна окончательно покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Но до сих пор не заключено приемлемое соглашение на этот счет, поэтому на этой неделе стало известно, что переходный период могут продлить.
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Тысячи британцев вышли на марш в центре Лондона, чтобы потребовать новый референдум о "брексите".
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