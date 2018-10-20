Девушка, которая пострадала в ДТП под Чериковом, находится в коме

Напомним, что дорожная авария произошла вечером 19 октября на автодороге Могилев — Чериков — Костюковичи. За рулем легковушки ехала 40-летняя жительница Могилева, в салоне было четыре пассажирки — две женщины (35 и 49 лет) и двое девушек по 19 лет. Все — жительницы Костюковичей, которые учатся или работают в Могилеве.





В определенный момент легковушка столкнулась с трактором, к которому был прикреплен плуг. От удара машину разорвало, четыре женщины, которые были в салоне, погибли на месте. Чтобы достать их тела, а также добраться до единственной выжившей пассажирки, пришлось вызывать спасателей.





Трактор с плугом не был обозначен ни световозвращающими элементами, ни габаритными огнями. Его водитель задержан. Возбуждено уголовное дело.