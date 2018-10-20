Кровавые выборы в Афганистане

Об этом сообщает афганское агентство «Паджвак».





20 октября, в день парламентских выборов в Афганистане, очередной теракт унес жизни 20 человек. Среди погибших есть журналисты.





Так, несколько взрывов произошли на участках в столице страны Кабуле. На севере города подорвался террорист-смертник, убив по меньшей мере 15 человек и многим нанеся ранений.





В провинции Гор в центре Афганистана в результате нападения погибли 11 полицейских. В северном городе Кундуз 53 человека были ранены и трое убиты в результате различных инцидентов.





Несмотря на нападения, президент Афганистана Ашраф Гани, голосуя, призвал "всех афганцев, молодых и старых, женщин и мужчин" воспользоваться своим правом голоса.





Reuters сообщает, что выборы в Афганистане продлены на воскресенье. В числе причин властями называется «хаос» на избирательных участках из-за проблем с биометрической идентификацией избирателей и нехваткой бюллетеней.



