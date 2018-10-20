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Кровавые выборы в Афганистане

21.10.2018 09:22 — Разное | Партизан  
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В результате взрывов на выборных участках в Афганистане погибли 15 человек, еще 110 пострадали.

Об этом сообщает афганское агентство «Паджвак».

20 октября, в день парламентских выборов в Афганистане, очередной теракт унес жизни 20 человек. Среди погибших есть журналисты. 

Так, несколько взрывов произошли на участках в столице страны Кабуле. На севере города подорвался террорист-смертник, убив по меньшей мере 15 человек и многим нанеся ранений.

В провинции Гор в центре Афганистана в результате нападения погибли 11 полицейских. В северном городе Кундуз 53 человека были ранены и трое убиты в результате различных инцидентов.

Несмотря на нападения, президент Афганистана Ашраф Гани, голосуя, призвал "всех афганцев, молодых и старых, женщин и мужчин" воспользоваться своим правом голоса.

Reuters сообщает, что выборы в Афганистане продлены на воскресенье. В числе причин властями называется «хаос» на избирательных участках из-за проблем с биометрической идентификацией избирателей и нехваткой бюллетеней.


 
 
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В результате взрывов на выборных участках в Афганистане погибли 15 человек, еще 110 пострадали.
 
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