История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками









Кажется, после такой истории от мучного можно отказаться если не навсегда, то на несколько лет точно. Дело в том, что жительница Лунинца купила в буквальном смысле живой хлеб.





belta.by . Пришла, значит, домой. Разрезала мягкий и свежий на вид хлебушек, а там - гости. Внутри хлеба – жуки! Но женщина не остановилась. Пошла в другой магазин и купила такой же хлеб. То ли принципиальная, то ли хлеб этот очень любит... Не уточняется. Приносит домой, опять разрезает – и снова начинка из насекомых. Все те же жучки. Терпение лопнуло, и женщина с письменной жалобой обратилась в Лунинецкий хлебозавод, передает





Там, конечно, принесли извинения. Сообщили, что по данному факту уже провели разбирательство и что больше такого не будет. А вы бы в такие обещания поверили?