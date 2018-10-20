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История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками

21.10.2018 09:14 — Разное | Партизан  
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Хлебозавод извинился и сказал, что больше такого не повторится



Кажется, после такой истории от мучного можно отказаться если не навсегда, то на несколько лет точно. Дело в том, что жительница Лунинца купила в буквальном смысле живой хлеб. 

Пришла, значит, домой. Разрезала мягкий и свежий на вид хлебушек, а там - гости. Внутри хлеба – жуки! Но женщина не остановилась. Пошла в другой магазин и купила такой же хлеб. То ли принципиальная, то ли хлеб этот очень любит... Не уточняется. Приносит домой, опять разрезает – и снова начинка из насекомых. Все те же жучки. Терпение лопнуло, и женщина с письменной жалобой обратилась в Лунинецкий хлебозавод, передает belta.by.

Там, конечно, принесли извинения. Сообщили, что по данному факту уже провели разбирательство и что больше такого не будет. А вы бы в такие обещания поверили?

 
 
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Хлебозавод извинился и сказал, что больше такого не повторится
 
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