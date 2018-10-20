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Месси сломал руку и не сыграет с «Реалом». Он не пропускал класико 11 лет

21.10.2018 09:07 — Разное | Партизан  
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Вы могли забыть, но вообще-то даже Лионель Месси может получать травмы.

Месси сломал руку и не сыграет с «Реалом». Он не пропускал класико 11 лет
Фото: REUTERS/Albert Gea
Это доказал матч с «Севильей»: на 16-й минуте Лео протискивался между полузащитниками Араной и Васкесом, упал – и очень сильно травмировал руку. 

Если что, это не сюжет Серхио Рамос-Салах – никакого грубого нарушения не было. Лео получил повреждение при неудачном приземлении. 

Пока руку забинтовали и решали, требуется ли замена (Месси лежал неподалеку от поля, весь «Камп Ноу» за ним приглядывал, а «Барса» играла в меньшинстве), прошло около 8 минут. По данным As, Месси находился в шоковом состоянии, позже от боли кружилась голова.

Замена все-таки случилась. 

После обследования выяснилось, что у Месси сломана лучевая кость правой руки – это одна из костей предплечья. Как сообщила пресс-служба «Барселоны», восстановление займет около трех недель.  

Особенно важна для «Барселоны» следующая неделя: в среду играть с «Интером» в Лиге чемпионов, в воскресенье – класико. Месси не пропускал матчи против «Реала» уже 11 лет.

Еще в период восстановления Лео укладываются: кубковая игра против «Культураль Леонесы», «Райо Вальекано», второй матч с «Интером» и «Бетис».

За последние 5 полных сезонов Лео пропустил из-за травм всего 30 матчей, то есть в среднем по 6 за сезон. 

За всю карьеру Месси был травмирован лишь перед двумя играми с «Реалом», оба раза на «Камп Ноу»: в 2006-м (1:1 – забили Роналдиньо и Роналдо) и в 2007-м (0:1 – забил Жулио Баптиста). 

Месси мог пропустить класико еще и в 2015 году, когда травмировал колено и не играл почти два месяца. Но все-таки восстановился специально к «Реалу» и отыграл чуть больше 30 минут, выйдя на замену. 

Впрочем, Месси успел принести «Барселоне» результат даже в матче, где он быстро получил травму. 

Сначала вырезал магический пас на Коутиньо на 2-й минуте. 

А на 12-й выстрелил сам. Гол + пас. 

 
 
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Вы могли забыть, но вообще-то даже Лионель Месси может получать травмы.
 
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