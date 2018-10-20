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Россия готова поделиться с Беларусью "фамильным" громким брендом

21.10.2018 09:01 — Разное | Партизан  
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Смоленский ювелирный «Кристалл» и бренд «Алроса» будут объединены в один производственный комплекс, значит на рынке огранки алмазов на территории ЕАЭС появится доминирующий игрок, рассказал в интервью журналу «Финансы, учет, аудит» заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.



«Идею Евразийской комиссии о создании на базе „Алроса“ общего евразийского бренда, который могли бы использовать в своих интересах участники ювелирного рынка, мы поддерживаем», — рассказал Моисеев, обратив внимание на тесную кооперацию смоленского «Кристалла» с гомельским «Кристаллом».

«Однако, чтобы это работало эффективно, необходимо не допустить размытия этого бренда. Мы должны быть на сто процентов уверены в том, что под общим брендом не будет продаваться контрафакт. А для этого мы должны создать эффективную систему защиты, что в свою очередь предполагает введение системы маркировки и прослеживаемости», — отметил замминистра.

Сейчас на площадке Евразийской экономической комиссии активно прорабатывается вопрос введения на территории ЕАЭС маркировки ювелирных изделий средствами идентификации. Причем дальше других в этом направлении продвинулись Беларусь и Россия. С 1 июня 2018 года в РФ действует пилотный проект по маркировке отдельных видов драгметаллов. камней и изделий из них.

Проведение эксперимента по маркировке этикеток ювелирных изделий рассматривают и в Беларуси. Российской делегации на ювелирном заводе «Зорка» уже показали электронную платформу маркировки на технологии блокчейна


 
 
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Смоленский ювелирный «Кристалл» и бренд «Алроса» будут объединены в один производственный комплекс, значит на рынке огранки алмазов на территории ЕАЭС появится...
 
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