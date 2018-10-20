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ДТП с участием свадебного кортежа в Слуцке: жених потерял самоконтроль и попрыгал по машине сотрудника милиции
В пятницу около 15:30 в Слуцке возле медколледжа случилась небольшая авария, ставшая причиной дальнейшего конфликта.
По сообщениям очевидцев, в ДТП участвовала машина свадебного кортежа с «поцарапанным боком», у другого автомобиля было разбито лобовое стекло - так, будто произошёл наезд на пешехода.
Ситуацию прояснили в отделе внутренних дел.
— При движении по улице Виленская в направлении центра города произошло попутное столкновение автомобиля BMW из свадебного кортежа и автомобиля Saab под управлением сотрудника Слуцкого РОВД, — рассказал сайту
В результате жених, который находился на пассажирском сиденьи в машине кортежа и ехал в ЗАГС на роспись, потерял самоконтроль, вышел из автомобиля и попрыгал по автомобилю Saab сотрудника милиции, повредив при этом капот, крышу и лобовое стекло (повреждения описаны SG по сообщениям очевидцев). Из людей никто не пострадал.
На этом конфликт был исчерпан, водитель BMW и жених свою вину признали. По факту ДТП административный протокол, по факту повреждения автомобиля - уголовное дело по статье «хулиганство».
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ДТП с участием свадебного кортежа в Слуцке: жених потерял самоконтроль и попрыгал по машине сотрудника милиции
В пятницу около 15:30 в Слуцке возле медколледжа случилась небольшая авария, ставшая причиной дальнейшего конфликта.
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