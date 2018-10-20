ДТП с участием свадебного кортежа в Слуцке: жених потерял самоконтроль и попрыгал по машине сотрудника милиции









По сообщениям очевидцев, в ДТП участвовала машина свадебного кортежа с «поцарапанным боком», у другого автомобиля было разбито лобовое стекло - так, будто произошёл наезд на пешехода.





Ситуацию прояснили в отделе внутренних дел.





SlutskGorod заместитель начальника Слуцкого РОВД Андрей Заяц, — Причиной аварии стало то, что водитель BMW перестраивался из левой полосы в правую и не пропустил движущийся автомобиль Saab. Оба водителя были трезвыми. — При движении по улице Виленская в направлении центра города произошло попутное столкновение автомобиля BMW из свадебного кортежа и автомобиля Saab под управлением сотрудника Слуцкого РОВД, — рассказал сайтузаместитель начальника Слуцкого РОВД Андрей Заяц, — Причиной аварии стало то, что водитель BMW перестраивался из левой полосы в правую и не пропустил движущийся автомобиль Saab. Оба водителя были трезвыми.





В результате жених, который находился на пассажирском сиденьи в машине кортежа и ехал в ЗАГС на роспись, потерял самоконтроль, вышел из автомобиля и попрыгал по автомобилю Saab сотрудника милиции, повредив при этом капот, крышу и лобовое стекло (повреждения описаны SG по сообщениям очевидцев). Из людей никто не пострадал.





На этом конфликт был исчерпан, водитель BMW и жених свою вину признали. По факту ДТП административный протокол, по факту повреждения автомобиля - уголовное дело по статье «хулиганство».



