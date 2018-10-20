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Зарубежным дипломатам в Беларуси дали пострелять

21.10.2018 08:46 — Разное | Партизан  
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20 октября по приглашению Министерства обороны Беларуси главы дипломатических миссий, представители международных организаций, аккредитованных в нашей стране, посетили 120-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду Северо-западного оперативного командования. Об этом сообщает пресс-служба МИД и Минобороны.
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Мероприятие проведено в рамках серии неформальных встреч, целью которых является ознакомление иностранных дипломатов с различными сферами жизни Беларуси. Так, в прошлый раз зарубежных гостей принимали в Республиканском горнолыжном центре «Силичи» в ходе акции «Дипломаты за безопасность», а в целом в течение последних лет в подобном формате им был представлен промышленный, культурный, спортивный и туристический потенциал белорусского государства.

Участие во встрече также приняли министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр обороны Беларуси Андрей Равков. Дипломатам рассказали об истории, структуре и задачах бригады, особенностях учебного процесса по подготовке зенитчиков, артиллеристов, специалистов в области радиационной, химической и биологической защиты. Представителям зарубежных дипмиссий также показали образцы стрелкового оружия, снаряжения и экипировки воинской части.

Выступая перед гостями, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков отметил, что белорусская армия максимально открыта для общественности, в том числе мировой. Глава военного ведомства подробно рассказал о современном состоянии и перспективах развития Вооруженных сил Беларуси, новом вооружении, поступающем в белорусскую армию.

Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь никогда не была и не будет источником конфликтов.

«Наша страна придает особое значение обеспечению транспарентности в военной сфере как одного из условий укрепления региональной стабильности и безопасности», — отметил министр.

Кроме этого, дипломаты посетили полигон «Уручье», ознакомились с ходом занятий по огневой и тактической подготовке и выполнили упражнения учебных стрельб из различных видов стрелкового оружия.

Фото пресс-службы Минобороны.

 
 
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20 октября по приглашению Министерства обороны Беларуси главы дипломатических миссий, представители международных организаций, аккредитованных в нашей стране,...
 
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