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МАРТ предлагает обсудить изменения в порядок организации ярмарок в Беларуси

21.10.2018 08:42 — Разное | Партизан  
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На сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли вынесен на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров Беларуси, предусматривающий утверждение Положения о порядке организации ярмарок на территории республики и согласования их проведения, сообщает БЕЛТА.

Документ подготовлен в соответствии с планом мероприятий по реализации положений декрета №7 "О развитии предпринимательства" и вносит изменения в постановления Совета Министров от 17 февраля 2012 года №156 и от 23 апреля 2012 года №384.

Положением определяется порядок организации ярмарок, их согласования, уполномоченные органы, осуществляющие административную процедуру, сроки предоставления документов и их рассмотрения.

Также закреплены обязанности организаторов, требования к размещаемой информации. В частности, для удобства посетителей необходимо разработать и утвердить схему торговой площадки с указанием мест для продажи товаров, в зданиях, сооружениях (если ярмарка проводится не в открытой зоне), разместить сведения о проводимом мероприятии, в том числе указать контактные телефоны государственных органов, обеспечивающих контроль в сфере торговли и защиты прав потребителей.

Для безопасности на земельном участке запрещается находиться легковому и грузовому транспорту, за исключением специального и технологического. Запрет не распространяется на специализированные ярмарки по продаже автотранспортных средств, строительных и крупногабаритных товаров, сельскохозяйственной продукции, рыбы.




 
 
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На сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли вынесен на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров Беларуси,...
 
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