МАРТ предлагает обсудить изменения в порядок организации ярмарок в Беларуси

Документ подготовлен в соответствии с планом мероприятий по реализации положений декрета №7 "О развитии предпринимательства" и вносит изменения в постановления Совета Министров от 17 февраля 2012 года №156 и от 23 апреля 2012 года №384.





Положением определяется порядок организации ярмарок, их согласования, уполномоченные органы, осуществляющие административную процедуру, сроки предоставления документов и их рассмотрения.





Также закреплены обязанности организаторов, требования к размещаемой информации. В частности, для удобства посетителей необходимо разработать и утвердить схему торговой площадки с указанием мест для продажи товаров, в зданиях, сооружениях (если ярмарка проводится не в открытой зоне), разместить сведения о проводимом мероприятии, в том числе указать контактные телефоны государственных органов, обеспечивающих контроль в сфере торговли и защиты прав потребителей.





Для безопасности на земельном участке запрещается находиться легковому и грузовому транспорту, за исключением специального и технологического. Запрет не распространяется на специализированные ярмарки по продаже автотранспортных средств, строительных и крупногабаритных товаров, сельскохозяйственной продукции, рыбы.











