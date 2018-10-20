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Возле Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6

21.10.2018 08:19 — Разное | Партизан  
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в море Сулавеси у побережья филиппинского острова Минданао в 154 км юго-восточнее города Генерал Сантос.

. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН в воскресенье, 21 октября.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 21:51 по Киеву в субботу землетрясения имел координаты 5.38 градуса северной широты и 126.45 градуса восточной долготы.

Эпицентр находился на глубине 87 километров. Угроза цунами не объявлялась, пишет telegraf.by
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Ранее на этой неделе в Тихом океане близ островного государства Соломоновы острова зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,8. Землетрясение произошло в 36 километрах от острова Утупуа.


А 15 октября в Азовском море зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в 58 километрах от Бердянска.


 
 
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в море Сулавеси у побережья филиппинского острова Минданао в 154 км юго-восточнее города Генерал Сантос.
 
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