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Повысят трудовые пенсии

21.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября. 

  Президент Республики Беларусь поручил правительству внести пакет документов по еще одному, третьему в течение этого года, повышению пенсий в среднем на 5,3 %. Таким образом, с учетом этого повышения реальный рост пенсий в этом году (с учетом инфляции. — Прим. БелТА) составит около 8%.

  С 1 ноября пенсионеры получат 5-процентную прибавку к пенсии.

  Еще одно принципиальное поручение Президента Республики Беларусь заключается в том, чтобы выдерживалось предусмотренное программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы на уровне не менее 40%.

  В нынешнем году не удалось удержать данное соотношение. По состоянию на 1 августа этот показатель был равен 36,2%. Что касается 2019 года, то глава государства жестко поручил, чтобы соотношение в 40% средней пенсии к средней зарплате было восстановлено, и исполнение поручения будет одним из ключевых показателей в работе Правительства.

  По информации БелТА
 
 
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  Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября.    Президент Республики Беларусь поручил правительству внести пакет документов по еще...
 
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