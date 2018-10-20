Повысят трудовые пенсии

Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября.

Президент Республики Беларусь поручил правительству внести па

кет документов по еще одному, третьему в течение этого года, повышению пенсий в среднем на 5,3 %. Таким образом, с учетом этого повышения реальный рост пенсий в этом году (с учетом инфляции. — Прим. БелТА) составит около 8%.



С 1 ноября пенсионеры получат 5-процентную прибавку к пенсии.



Еще одно принципиальное поручение Президента Республики Беларусь заключается в том, чтобы выдерживалось предусмотренное программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы на уровне не менее 40%.



В нынешнем году не удалось удержать данное соотношение. По состоянию на 1 августа этот показатель был равен 36,2%. Что касается 2019 года, то глава государства жестко поручил, чтобы соотношение в 40% средней пенсии к средней зарплате было восстановлено, и исполнение поручения будет одним из ключевых показателей в работе Правительства.



По информации БелТА