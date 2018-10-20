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Дизайнер из Пекина выращивает в белорусской деревне чудо-овощи
21.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Дизайнер из Пекина переехал в Беларусь и стал фермером. Выращивает экзотические
Необычный овощ момордика на вкус похожа на тыкву. Только еще полезнее, говорит фермер из Китая.
«Это, как лекарство. Когда жарко, кушать надо. Очень хорошо», - сказал Вэнь Сюэчжэнь.
А вот помидоры вкуснее любых экзотических фруктов, уверяет Вэнь. К тому же, экологически чистые.
Китаец Вэнь в Беларусь приехал учиться. Получил диплом дизайнера и отправился в деревню – искать тишину и покой. Так и остался. Теперь с удовольствием работает на грядках. В его распоряжении 120 гектаров. На них редкие растения из Китая.
Местные жители нового соседа полюбили. Не за
А еще фермер расширяет свой бизнес. Старое здание школы собственноручно превращает в агроусадьбу. Кроме овощей Вэнь Сюэчжэнь выращивает лекарственные травы и приправы.
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Вэнь Сюэчжэнь выращивает экзотические овощи и угощает соседей.
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