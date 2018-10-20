Дизайнер из Пекина выращивает в белорусской деревне чудо-овощи

Дизайнер из Пекина переехал в Беларусь и стал фермером. Выращивает экзотические овощи и угощает соседей. Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко тоже попробовала деликатесы.

Необычный овощ момордика на вкус похожа на тыкву. Только еще полезнее, говорит фермер из Китая.

«Это, как лекарство. Когда жарко, кушать надо. Очень хорошо», - сказал Вэнь Сюэчжэнь.

А вот помидоры вкуснее любых экзотических фруктов, уверяет Вэнь. К тому же, экологически чистые.

Китаец Вэнь в Беларусь приехал учиться. Получил диплом дизайнера и отправился в деревню – искать тишину и покой. Так и остался. Теперь с удовольствием работает на грядках. В его распоряжении 120 гектаров. На них редкие растения из Китая.

Местные жители нового соседа полюбили. Не за китайские деликатесы , а за отзывчивость и вежливость.

«Приветливый. Если что-то надо обращаемся, помогает. Даже с трактором поможет, если надо», – отметила местная жительница Станислава Богданович.

А еще фермер расширяет свой бизнес. Старое здание школы собственноручно превращает в агроусадьбу. Кроме овощей Вэнь Сюэчжэнь выращивает лекарственные травы и приправы.