Автомобиль милиции сбил парня в Пинске



Фото: Sputnik / Виктор Толочко

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По некоторым данным, инцидент случился в ночь с 19 на 20 октября на улице Рокоссовского райцентра. Пострадавшего госпитализировали.Молодой человек по имени Андрей, представившись пострадавшим, написал, что он упал на лобовое стекло "Жигули", получил травму головы – ему наложили четыре шва.добавил парень.По словам Андрея, в момент аварии он был трезв и соблюдал все правила ПДД.