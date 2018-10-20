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Автомобиль милиции сбил парня в Пинске

21.10.2018 11:15 — Разное | UDF  
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Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Милицейская машина сбила молодого человека на пешеходном переходе в Пинске, сообщает группа "Zello "Пинск ГАИ" в соцсети "ВКонтакте".

По некоторым данным, инцидент случился в ночь с 19 на 20 октября на улице Рокоссовского райцентра. Пострадавшего госпитализировали.

Молодой человек по имени Андрей, представившись пострадавшим, написал, что он упал на лобовое стекло "Жигули", получил травму головы – ему наложили четыре шва.

"Порвали пальто и наушники, разбили телефон и плеер", - добавил парень.

По словам Андрея, в момент аварии он был трезв и соблюдал все правила ПДД.

 
 
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Милицейская машина сбила молодого человека на пешеходном переходе в Пинске.
 
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