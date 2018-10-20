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Кто виноват в смерти Коржича? Белые пятна громкого дела

21.10.2018 11:12 — Разное | UDF  
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Светлана Коржич
На этой неделе завершились два резонансных судебных процесса: дело сержантов Егора Скуратовича, Антона Вежевича и Евгения Барановского, на которых возлагают ответственность за гибель Александра Коржича, а также дело их командиров – старшего лейтенанта Павла Суковенко и прапорщика Артура Вирбала. Belsat.eu разбирался, что стало известно в ходе этих судов, и на какие вопросы до сих пор нет ответа.


Смерть Коржича – убийство или самоубийство?

Ни одна из версий не выглядит убедительно.


Государственное обвинение настаивает на том, что признаки насильственной смерти отсутствуют. По версии прокуратуры, те раны, которые родственники в свое время приняли за следы побоев, это просто результаты вскрытия трупа. Следов борьбы на теле не было, смерть наступила в результате механической асфиксии в результате повешения. А убедительно имитировать повешение, как утверждают эксперты, фактически невозможно.

Кто виноват в смерти Коржича? Белые пятна громкого дела

Посетители одного из судебных заседаний. Фото Ирины Ареховской, Белсат

Однако родственники погибшего солдата в самоубийство до сих пор не верят. Они говорят, что Александр Коржич до последнего времени строил планы на будущее, был веселым и жизнерадостным парнем, и никогда не высказывал суицидальные мысли. Психическими заболеваниями не страдал. А самое главное – в Печах Коржичу оставалось пробыть около двух недель, после чего его должны были перевести в другую часть. Зачем в такой ситуации убивать себя?

То есть основной аргумент сторонников версии насильственной смерти – невозможность логически объяснить самоубийство. Основной аргумент сторонников версии самоубийства – отсутствие явных признаков насильственной смерти.



Коржича нашли со связанными ногами и натянутой на голову майкой. Возможно ли такое при самоубийстве?

Теоретически – да. В медицинской литературе описаны многочисленные случаи, когда самоубийца связывал себе конечности – руки, или руки и ноги. Делается это для определенной подстраховки – чтобы не было возможности передумать и в последний момент сорвать петлю. Правда, руководитель кафедры судебной медицины БГМУ, профессор Олег Чучко в суде признался, что за свою почти 50-летнюю практику не припомнит случаев, когда бы самоубийца связывал себя только ноги. Не слышал он и о случаях, когда самоубийца что-то натягивал себя на голову. Правда, профессор добавил, что человек, который решил совершить суицид, находится в огромном стрессе, и очень часто его поведение абсолютно нелогично.

Кто виноват в смерти Коржича? Белые пятна громкого дела

Фото Ирины Ареховской, Белсат

С другой стороны, если предположить, что это было убийство, то такие странные обстоятельства выглядят еще более нелогичными – имитируя самоубийство, преступник должен был все же развязать ноги Коржича, чтобы не вызвать дополнительных подозрений.

В целом все эксперты согласны с тем, что связанные ноги и натянутая на голову майка не исключают возможности самоубийства. Но добавляют: это очень сложная форма суицида. Особенно учитывая, что Коржича нашли повешенным в абсолютно темном подвале, где не было ни одной лампочки.



Действительно ли именно Скуратович, Вежевич и Барановский виновны в смерти Коржича?

Кто виноват в смерти Коржича? Белые пятна громкого дела

На суде по делу Коржича

Подобное утверждение не выглядит бесспорным.

Скуратович, Вежевич и Барановский действительно активно поддерживали неуставные отношения в армии, били и вымогали деньги у солдат. Но исключительного давления на Коржича в этом смысле не оказывали: то есть сержанты делали с Александром то же самое, что и с остальными – заставляли отжиматься после отбоя, иногда били, вымогали деньги. На суде не рассказывали о каких-либо особенно диких издевательствах над Коржичем или пытках. Также нет оснований утверждать, что у Коржича с сержантами был какой-то личный конфликт, из-за которого они специально «прессовали» солдата. Наконец, Коржич не оставил предсмертной записки, в которой бы говорил о том, что поведение Барановского, Вежевича и Скуратовича заставило его пойти на такой шаг.

В результате, чтобы связать действия сержантов со смертью Коржича, прокурор Юрий Шерстнев обвинил подсудимых в том, что они своими противоправными действиями создали невыносимые морально-психологические условия в части. По словам прокурора, действия Барановского, Скуратовича и Вежевича убедили Коржича «во вседозволенности и коррумпированности сержантского состава, их безнаказанности», что и подтолкнуло солдата совершить акт суицида.

Однако, если исходить из того, что сама система неуставных отношений довела Коржича до самоубийства, то тогда почему наряду с сержантами ответственность за это не несут и офицеры?


Нужно ли было судить за смерть Коржича офицеров?

Кто виноват в смерти Коржича? Белые пятна громкого дела

Лейтенант Павел Суковенко

Светлана Коржич на суде возмущалась тем, что никто из высшего офицерского состава не понес ответственности за смерть ее сына, и прямо обвинила министра обороны Андрея Равкова в бездействии.

Если исходить из того, что Коржича подтолкнул к самоубийству сам факт дедовщины в Печах, то логично, что офицеры несут ответственность за это беззаконие никак не меньшую, чем сержанты. Однако следствие не возлагает ответственности за смерть Коржича на офицеров. В этом не обвиняли даже старшего лейтенанта Павла Суковенко, который активно поддерживал систему дедовщины в Печах: лично бил сержантов, издевался над ним, вымогал и воровал деньги (а сержанты в свою очередь все то же самое делали с рядовыми). Бывший начальник Объединенного учебного центра в Печах полковник Константин Чернецкий и другие старшие офицеры, которые заявляли в суде, что абсолютно ничего не знали о неуставных отношениях, вообще не были привлечены к уголовной ответственности.

При этом люди, которые служили срочную службу в белорусской армии, не сомневаются, что подобных трагедиях виноваты в первую очередь офицеры.

«Я убежден, что такие вещи должны офицеры предотвращать, они обязаны были заметить конфликт. Если человек повесился не из-за несчастной любви, а из-за дедовщины, то это прямая некомпетентность командиров. Ведь солдат срочной службы находится в коллективе 24 часа в сутки, его все время видно», – говорил ранее в интервью belsat.eu журналист Роман Васюкович, который несколько лет назад сам проходил срочную службу в белорусской армии.


Если это действительно самоубийство, то почему Коржич на это пошел?

Кто виноват в смерти Коржича? Белые пятна громкого дела

Александр Коржич. Фото: ВК

Ни один из участников процесса – ни свидетели, ни потерпевшие, ни обвиняемые – не дали ответа на этот вопрос. Никто из сослуживцев Коржича не объяснил, почему он мог повеситься, а некоторые признавались, что просто не верят в самоубийство.

Как уже отмечалось, каких-то исключительных издевательств над Коржичем не зафиксировали, а до перевода в другую часть оставалось 2 недели. Солдат до последнего строил планы на будущее, мыслей насчет самоубийства не озвучивал, психическими заболеваниями не страдал.

Однако сослуживцы признают, что в последний момент, когда Коржич начал жаловаться на проблемы со здоровьем, попал в медицинскую роту, его настроение заметно ухудшилось. После выписки из больницы Коржич просто исчез. В свое подразделение солдат не попал, и только через неделю его нашли повешенным в подвале.

Что случилось с Коржичем в медицинской роте, и как он мог исчезнуть после выписки – главная загадка этого дела. Вполне вероятно, что именно во время пребывания в больнице с солдатом произошло нечто, что привело к его смерти. Однако точных сведений об этом мы не имеем.

Кстати, Светлана Коржич время суда много раз просила доставить на процесс Екатерину Чумак – врача из больницы в Печах. Она осматривала солдата как раз накануне его гибели. Однако после трагедии в Печах Чумак уволилась и уехала в Россию, на суде она так и не появилась.


К смерти Коржича могут быть причастны лица, которых следствие просто не нашло?

Исключать этого нельзя. В ходе судебных прений адвокат Светланы Коржич Илона Рудова обратила внимание на то, что на фрагментах майки Коржича найден биологический материал двух невыясненных лиц. Биоматериал был и на ремне, из которого была сделана петля. Совпадений ДНК с обвиняемыми при этом не найдено.

«До сих пор лица остаются неизвестными, чье ДНК было найдено – следствие не установило. Таким образом, доводы прокурора об отсутствии лиц, причастных к смерти Коржича, не выдерживают никакой критики. Считаю, что в данном случае эти лица просто не установлены», – отметила адвокат.

 
 
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