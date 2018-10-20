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Учёные подсчитали, как долго мозг восстанавливается после пьянки

21.10.2018 11:02 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Алкоголь быстро действует на мозг, как известно большинству из нас. Но о том, как мозг восстанавливается после перепоя и сколько времени на это требуется, известно не так много. Все когнитивные функции приходят к норме далеко не сразу.

Ученые из британского Университета Бата (University of Bath) проанализировали ряд исследований, в которых изучались нарушения работы головного мозга на второй день после приема алкоголя.

Авторы рассмотрели почасовые изменения функции мозга. За некоторыми исключениями, все эти исследования показали, что наши когнитивные способности, такие как внимание и память, остаются сниженными, даже когда уровень алкоголя в крови уже не поддается определению. Результаты исследования были опубликованы в журнале Addiction.

Учёные изучили вопрос, как именно наше тело и мозг противостоят физиологическим эффектам, сопровождающим тяжелое злоупотребление алкоголем. В США таковым считается прием более четырех стандартных доз алкоголя для женщин, и пяти для мужчин. Стандартная доза алкогольного напитка содержит примерно 14 мл чистого спирта, сообщает Medportal.ru.

Алкоголь является мощным мочегонным средством, из-за которого организм теряет много жидкости, до четырёх раз больше, чем было выпито в ходе употребления алкоголя, что приводит к обезвоживанию.

Чтобы компенсировать потерю жидкости, органы тела притягивают столько жидкости, сколько могут, в результате чего мозг страдает от обезвоживания.

В результате, мозговая оболочка практически съеживается.Поскольку вся эта жидкость выводится из тела, магний, калий, натрий и другие питательные вещества, необходимые для стабильной работы когнитивных функций мозга, тоже вымываются.

И вымытые питательные вещества не сразу заменяются новыми, после того, как алкоголь выходит из организма, а истощенные мембраны тоже отнюдь не сразу восстанавливаются. Восстановление после атаки этилового спирта требует времени.

Мозг не сможет прийти в форму еще в течение многих часов, в некоторых случаях это длится более одного дня.

Пока этого не произойдет, внимание, память, время реакции и возможность принятия решений будут работать не на полную мощность.

 
 
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