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СМИ: В Кузбассе мужчина на велосипеде стрелял по людям, есть погибшие
Иллюстративное фото
По данным издания, инцидент произошёл около 10:00 утра. Мужчина стрелял в местных жителей из дробовика, после чего покончил с собой. Отмечается, что в результате инцидента кроме самого стрелка погибло два человека, данные о пострадавших не приводятся.
Как сообщают некоторые СМИ, погибшие приходились убийце сыновьями — родным и приёмным.
В региональных правоохранительных органах пока не прокомментировали эти сообщения.
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В Яшкинском районе Кемеровской области неизвестный мужчина на велосипеде расстрелял жителей посёлка Пача.
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