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СМИ: В Кузбассе мужчина на велосипеде стрелял по людям, есть погибшие

21.10.2018 10:50 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В Яшкинском районе Кемеровской области неизвестный мужчина на велосипеде расстрелял жителей посёлка Пача. Об этом заявляет местный портал "Всё42" со ссылкой на заявления очевидцев.

По данным издания, инцидент произошёл около 10:00 утра. Мужчина стрелял в местных жителей из дробовика, после чего покончил с собой. Отмечается, что в результате инцидента кроме самого стрелка погибло два человека, данные о пострадавших не приводятся.

Как сообщают некоторые СМИ, погибшие приходились убийце сыновьями — родным и приёмным.

В региональных правоохранительных органах пока не прокомментировали эти сообщения.

 
 
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В Яшкинском районе Кемеровской области неизвестный мужчина на велосипеде расстрелял жителей посёлка Пача.
 
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