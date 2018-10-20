СМИ: В Кузбассе мужчина на велосипеде стрелял по людям, есть погибшие

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По данным издания, инцидент произошёл около 10:00 утра. Мужчина стрелял в местных жителей из дробовика, после чего покончил с собой. Отмечается, что в результате инцидента кроме самого стрелка погибло два человека, данные о пострадавших не приводятся.Как сообщают некоторые СМИ, погибшие приходились убийце сыновьями — родным и приёмным.В региональных правоохранительных органах пока не прокомментировали эти сообщения.