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США выходят из Договора о ракетах средней дальности, втягивают Россию в гонку вооружений

21.10.2018 10:47 — Разное | UDF  
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Фото: Gino Santa Maria, Shutterstock.com
Президент США Дональд Трамп сообщил в субботу 20 октября, что США выйдут из Договора о ядерных ракетах средней дальности. Соглашение было заключено в 1988 году Рейганом и Горбачевым и имело целью уменьшение количества атомных вооружений, прежде всего в Европе.

Речь идет о ракетах дальностью от 500 до 5500 км.

Выход США из Договора ставит Россию перед необходимостью производства аналогичных ракет и усиления системы противоракетной обороны. Поскольку Россия намного беднее, ее экономический потенциал намного слабее, это может стать для нее большой нагрузкой.

Дональд Трамп обвинил Москву, что она не выполняла договор. Ранее в странах Запада били тревогу по поводу массового производства и размещения на западных рубежах России ракет «Искандер», дальность которых — ровно на нижней границе Договора. Кроме того, контролируемые властями российские СМИ приучают общественное мнение к идее захвата новых стран и территорий. В частности, Россия захватила Крым и Донбасс в Украине, Осетию и Абхазию — в Грузии, российские войска контролируют молдавское Приднестровье.

 
 
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Президент США сообщил, что США выйдут из Договора о ядерных ракетах средней дальности.
 
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