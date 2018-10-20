США выходят из Договора о ракетах средней дальности, втягивают Россию в гонку вооружений

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Речь идет о ракетах дальностью от 500 до 5500 км.Выход США из Договора ставит Россию перед необходимостью производства аналогичных ракет и усиления системы противоракетной обороны. Поскольку Россия намного беднее, ее экономический потенциал намного слабее, это может стать для нее большой нагрузкой.обвинил Москву, что она не выполняла договор. Ранее в странах Запада били тревогу по поводу массового производства и размещения на западных рубежах России ракет «Искандер», дальность которых — ровно на нижней границе Договора. Кроме того, контролируемые властями российские СМИ приучают общественное мнение к идее захвата новых стран и территорий. В частности, Россия захватила Крым и Донбасс в Украине, Осетию и Абхазию — в Грузии, российские войска контролируют молдавское Приднестровье.