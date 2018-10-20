Кардиологи рассказали, как сердечники могут продлить себе жизнь

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рассказывает(Ailar Ramadi) из Университета Альберты в Эдмонтоне (Канада).По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность — главная причина смерти людей во всем мире. Каждый год от них умирают около 17 миллионов человек. Развитие этих болезней прежде всего связано с гипертонией и вызванными ею проблемами в работе сосудов.Низкий уровень физической активности считается одной из причин учащения сердечных приступов, инфарктов, инсультов, проблем с костями в пожилом возрасте и многих других болезней, связанных с накоплением холестерина и прочих вредных веществ или развитием хронических воспалений. Как показывают наблюдения, даже небольшое повышение уровня физических нагрузок практически в разы понижает шансы развития инфаркта и других проблем с сердцем и сосудами.Рамади и ее коллеги задумались над тем, какой уровень минимальной физической активности будет полезен для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт и проводящих большую часть времени сидя в кресле или лежа на диване.Они собрали группу из 132 добровольцев, страдающих от коронарной недостаточности, и проследили за тем, как часто они двигались и что делали. Для этого каждому участнику эксперимента выдали специальные часы-браслеты, следившие за уровнем активности и передававшие данные ученым.Ученых интересовало, как сильно различается уровень физической активности у сердечников и у тех, кто подобных проблем не испытывает. Наблюдения показали, что люди, страдающие сердечными заболеваниями, действительно двигались не так активно и сжигали на 770 килокалорий меньше, чем их здоровые сверстники.Это, как считают исследователи, приводило к накоплению в организме холестерина и других вредных жиров. Данные вещества могут откладываться на стенках артерий, что заметно повышает вероятность повторного инфаркта или инсульта.Избежать подобного можно, если вставать с места каждые 20 минут и прогуливаться по офису, квартире или на природе. В таком случае риск повторного приступа снизится до минимальных значений, уверяют ученые.