ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кардиологи рассказали, как сердечники могут продлить себе жизнь

21.10.2018 10:40 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


© Depositphotos / stevanovicigor
Людям, пережившим инфаркты, ишемию или инсульты, для максимального продления жизни следует совершать хотя бы минимальные движения каждые двадцать минут. Об этом заявили ученые, выступавшие на конгрессе Канадского кардиоваскулярного общества в Торонто.

"Наше исследование показывает, что сердечникам стоит вставать с места каждые 20 минут и следующие семь минут посвящать легкой физической активности. Даже просто периодически вставая и прогуливаясь по комнате, можно сжечь около 770 килокалорий в день, если придерживаться этого графика активности", — рассказывает Айлар Рамади (Ailar Ramadi) из Университета Альберты в Эдмонтоне (Канада).

По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность — главная причина смерти людей во всем мире. Каждый год от них умирают около 17 миллионов человек. Развитие этих болезней прежде всего связано с гипертонией и вызванными ею проблемами в работе сосудов.

Низкий уровень физической активности считается одной из причин учащения сердечных приступов, инфарктов, инсультов, проблем с костями в пожилом возрасте и многих других болезней, связанных с накоплением холестерина и прочих вредных веществ или развитием хронических воспалений. Как показывают наблюдения, даже небольшое повышение уровня физических нагрузок практически в разы понижает шансы развития инфаркта и других проблем с сердцем и сосудами.

Рамади и ее коллеги задумались над тем, какой уровень минимальной физической активности будет полезен для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт и проводящих большую часть времени сидя в кресле или лежа на диване.

Они собрали группу из 132 добровольцев, страдающих от коронарной недостаточности, и проследили за тем, как часто они двигались и что делали. Для этого каждому участнику эксперимента выдали специальные часы-браслеты, следившие за уровнем активности и передававшие данные ученым.

Ученых интересовало, как сильно различается уровень физической активности у сердечников и у тех, кто подобных проблем не испытывает. Наблюдения показали, что люди, страдающие сердечными заболеваниями, действительно двигались не так активно и сжигали на 770 килокалорий меньше, чем их здоровые сверстники.

Это, как считают исследователи, приводило к накоплению в организме холестерина и других вредных жиров. Данные вещества могут откладываться на стенках артерий, что заметно повышает вероятность повторного инфаркта или инсульта.

Избежать подобного можно, если вставать с места каждые 20 минут и прогуливаться по офису, квартире или на природе. В таком случае риск повторного приступа снизится до минимальных значений, уверяют ученые.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов — главная причина смерти людей во всем мире.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Аллу Пугачеву напала сумасшедшая фанатка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Свислочская газета
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика