На Аллу Пугачеву напала сумасшедшая фанатка



Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

На протяжении уже десятка летпрочно удерживает звание самой популярной, узнаваемой и любимой певицы в России. Однако эта слава приносит ей не только огромные гонорары и народную любовь, но и немалые проблемы.Зачастую люди оказываются просто не в состоянии контролировать себя в присутствии Примадонны. Об одном из таких случаев в эфире программы "Выход в люди" на телеканале "Россия 1" рассказал музыкант. Все произошло у него на глазах, когда они сидели в квартире певицы и обсуждали творческие проблемы.вспомнил музыкант. Он, как мужчина. попытался защитить Пугачеву.рассказал Минаев о конфликте.Однако даже больше, чем внезапное нападение, его удивил тот факт, что Алла Пугачева знала нападавшего. "Пугачева его успокаивает, почему-то называя его женским именем. "Зиночка, не волнуйся, все нормально", – заметил Минаев. "Выяснилось, что это знаменитая поклонница, которая работала бригадиром на заводе "ЗИЛ", – добавил он.Алла Пугачева сумела успокоить свою сумасшедшую фанатку, а позже объяснила спутнику, что это хорошая женщина и бросаться на нее не стоило.– признался Сергей Минаев. И после произошедшего он стал еще больше уважать Аллу Пугачеву за ее умение деликатно обращаться с людьми со странностями.