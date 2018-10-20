У популярных лекарств против изжоги обнаружили новые опасные побочные эффекты



Бактерия E.coli. Фото: pixnio.com

Изжога появляется, когда кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, это состояние называется гастроэзофагеальным рефлюксом. Огромное количество людей принимает против этого состояния препараты, которые подавляют секрецию кислоты.Новое международное исследование обнаружило связь между некоторыми популярными лекарствами от изжоги и дефицитом железа.Ученые из университетов Мельбурна, Утрехта и Маастрихта совместно провели первое в своем роде исследование, показавшее, что ингибиторы протонной помпы (ИПП), массово назначающиеся для лечения изжоги, язвы и гастрита, связаны с дефицитом железа. К препаратам группы ИПП относят омепразол, пантопразол, лансопразол и некоторые другие. Дефицит железа является наиболее распространенной причиной анемии, от которой страдают около 2,2 миллиардов человек во всем мире.Доктор(An Duy Tran), старший научный сотрудник Мельбурнского университета, утверждает, что ИПП могут привести к плохому усвоению железа, потому что для этого необходима кислота.В ходе исследования, опубликованного в журнале Journal of Internal Medicine, использовались данные более 50 000 пациентов. Исследование показало, что непрерывное использование ИПП более года, увеличивает риск дефицита железа. У людей, ежедневно принимающих одну таблетку в 20 мг ИПП или более, наблюдался повышенный риск дефицита железа по сравнению с людьми, принимающими менее одной таблетки в день.Другие недавние исследования также показали, что длительное употребление ИПП связано с раком желудка и кишечной инфекцией, хронической болезнью почек, пневмонией и даже снижением количества сперматозоидов у мужчин.Кроме того, еще одно новое британское исследование показало, что популярные препараты от изжоги могут повышать риск потенциально смертельных инфекций.Как оказалось, люди, принимающие ИПП, чаще заражаются опасными заболеваниями, вызываемыми, например, кишечными палочками E. coli. Исследователи считают, что препараты от изжоги могут позволять вредным организмам распространяться за счет снижения уровня кислотности в желудке, которая обычно убивает их.Микробиологи в больницах британского Плимута изучили 126 пациентов, страдающих от энтеробактерий, устойчивых к воздействию лекарственных препаратов. К таковым, например, относятся кишечные палочки (E. сoli), которые встречаются в кишечнике, где они не наносят никакого вреда. Но если они попадают в другие части тела (легкие, мочевыводящие пути или кровь), то могут быть опасными для жизни. Они нередко оказываются устойчивыми к действию антибиотиков, а вызываемые ими инфекции распространяются все чаще.