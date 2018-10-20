В Молодечно в отношении 9-летней девочки совершено тяжкое преступление

За предоставленную информацию Молодечненский РОВД обещает вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется19 октября в Молодечно в районе улицы Франтишка Скорины в отношении девочки 2009 года рождения было совершено тяжкое преступление.Милиция разыскивает этого молодого человекаОтдел уголовного розыска Молодечненского РОВД просит лиц, которые располагают информацией о случившемся и личности молодого человека, изображенного на фото и видео, сообщить в милицию. Сделать это можно по телефонам: 8 (033) 320-60-70, 8 (033) 660-00-90, 8 (029) 761-75-25 или 102.