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В Молодечно в отношении 9-летней девочки совершено тяжкое преступление

21.10.2018 10:26 — Разное | UDF  
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Милиция ищет свидетелей.

За предоставленную информацию Молодечненский РОВД обещает вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется

19 октября в Молодечно в районе улицы Франтишка Скорины в отношении девочки 2009 года рождения было совершено тяжкое преступление.

Милиция разыскивает этого молодого человека

В Молодечно в отношении 9-летней девочки совершено тяжкое преступление

Отдел уголовного розыска Молодечненского РОВД просит лиц, которые располагают информацией о случившемся и личности молодого человека, изображенного на фото и видео, сообщить в милицию. Сделать это можно по телефонам: 8 (033) 320-60-70, 8 (033) 660-00-90, 8 (029) 761-75-25 или 102.

 
 
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