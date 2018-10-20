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Фото спешащих в Мавзолей Ленина медиков рассмешило пользователей Сети

21.10.2018 10:22 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
02:0321.10.2018 (обновлено: 09:38 21.10.2018)
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Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади после ремонта. Архивное фото

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МОСКВА, 21 окт — . Фотография с бригадой скорой помощи, которая входит в здание Мавзолея, стала поводом для многочисленных шуток и ироничных комментариев в социальных сетях на тему "пробуждения" вождя Октябрьской революции.

"Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся!" — написал @TolyaKurlaev.

"Ленин жив. А я знал, главное — вовремя похмелиться", — пошутил @mikhailjackson7.

"Ленин вчера вызывал скорую…" — заметил @Telemaster68.

"Там это, Ленин умирает. Или нового заносят", — предположил @viselnikodina.

Как позднее уточнил телеканал "360", медиков вызвали по причине плохого самочувствия одного из посетителей Мавзолея, которому врачи оказали необходимую помощь.


 
 
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Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко 02:0321.10.2018 (обновлено: 09:38 21.10.2018)298646124856Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади после ремонта. Архивное фотоПерейти в...
 
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