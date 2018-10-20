Фото спешащих в Мавзолей Ленина медиков рассмешило пользователей Сети



Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

💥 Эксклюзив 360°



Фотография, на которой медики вбегают в Мавзолей Ленина на Красной площади разошлась по Сети. Мы выяснили причину визита врачей: https://t.co/O7U2mPRzeM pic.twitter.com/dV2xj5R12Q — Телеканал 360° (@360tv) 20 октября 2018 г.



02:0321.10.2018 (обновлено: 09:38 21.10.2018)298646124856Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади после ремонта. Архивное фотоПерейти в фотобанкМОСКВА, 21 окт — . Фотография с бригадой скорой помощи, которая входит в здание Мавзолея, стала поводом для многочисленных шуток и ироничных комментариев в социальных сетях на тему "пробуждения" вождя Октябрьской революции.написал— пошутилзаметилпредположилКак позднее уточнил телеканал "360", медиков вызвали по причине плохого самочувствия одного из посетителей Мавзолея, которому врачи оказали необходимую помощь.