ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теперь аврал в Гомеле: город готовят к визиту Лукашенко и Порошенко

21.10.2018 10:12 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Мария Амелина, Sputnik
Километры вышиванок и мобильные деревья – Гомель полным ходом готовится к Форуму регионов Беларуси и Украины.

Как сообщает Sputnik, в преддверии I Форума регионов Беларуси и Украины, который запланирован в Гомеле на 25-26 октября, в областном центре красят фасады, штукатурят подпорные стенки, меняют тротуарную плитку. Город над Сожем переживает, пожалуй, самый масштабный марафет за последнее десятилетие.

Маршрут движения глав государств не раскрывается, но можно предположить, что их первая встреча состоится в аэропорту. Ведущую к нему улицу Федюнинского уже капитально отремонтировали, хотя она была в пристойном виде.

Самые масштабные преобразования затронули центр города. Тут наносят дорожную разметку, убирают листья, моют памятники, особенно близкие украинской культуре.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Километры вышиванок и мобильные деревья – Гомель полным ходом готовится к Форуму регионов Беларуси и Украины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Саакашвили намерен отпраздновать годовщину своей свадьбы в Грузии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика