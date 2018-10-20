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Теперь аврал в Гомеле: город готовят к визиту Лукашенко и Порошенко
Фото: Мария Амелина, Sputnik
Как сообщает
Маршрут движения глав государств не раскрывается, но можно предположить, что их первая встреча состоится в аэропорту. Ведущую к нему улицу Федюнинского уже капитально отремонтировали, хотя она была в пристойном виде.
Самые масштабные преобразования затронули центр города. Тут наносят дорожную разметку, убирают листья, моют памятники, особенно близкие украинской культуре.
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Километры вышиванок и мобильные деревья – Гомель полным ходом готовится к Форуму регионов Беларуси и Украины.
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