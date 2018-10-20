

На заводе «Зорка». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY, архив

— рассказал, обратив внимание на тесную кооперацию смоленского «Кристалла» с гомельским «Кристаллом».— отметил замминистра.Сейчас на площадке Евразийской экономической комиссии активно прорабатывается вопрос введения на территории ЕАЭС маркировки ювелирных изделий средствами идентификации. Причем дальше других в этом направлении продвинулись Беларусь и Россия. С 1 июня 2018 года в РФ действует пилотный проект по маркировке отдельных видов драгметаллов. камней и изделий из них.Проведение эксперимента по маркировке этикеток ювелирных изделий рассматривают и в Беларуси. Российской делегации на ювелирном заводе «Зорка» уже показали электронную платформу маркировки на технологии блокчейна.