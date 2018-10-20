РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником



Патриарх Константинопольский Варфоломей. Фото: Reuters

Русская православная церковь (РПЦ) наряду с разрывом отношений с Константинополем признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Об этом в эфире программы «Церковь и мир» на «России 24» сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.— заявил он, отметив, что именно так действуют церковные каноны.— добавил Иларион, подчеркнув, что РПЦ больше не признает те решения, которые он принимает.подчеркнул председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, заметив также, что, по его мнению, ВарфоломеюНа Афоне, как заметил собеседник телеканала, есть монастырь Эсфигмен, который уже много лет не поминает Константинопольского патриарха.заметил митрополит, напомнив, что, помимо вопроса украинских церквей,​ патриарх Варфоломей также «единолично» принял решение о возможности вступления в брак для разведенного священнослужителя.отметил он.Кроме того, в Русской православной церкви, по словам митрополита Илариона,Решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом РПЦ приняла 15 октября. Причиной этому послужило то, что тремя днями ранее Константинополь подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). До этого только одна из православных церквей, действующих в Украине, была признана канонической — Украинская православная церковь Московского патриархата​.Помимо этого, Константинополь снял анафему с митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария и патриарха УПЦ Киевского патриархата Филарета.Подобные действия в РПЦ сочли. 19 октября общение с Константинопольским патриархатом также прекратила Русская зарубежная церковь.