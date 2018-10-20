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РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником

21.10.2018 10:02 — Разное | UDF  
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Патриарх Константинопольский Варфоломей. Фото: Reuters
«Признав раскольников, Константинопольский патриарх присоединился к расколу», — заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Решение Варфоломея по украинской церкви в РПЦ ранее сочли легитимизацией раскола.

Русская православная церковь (РПЦ) наряду с разрывом отношений с Константинополем признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Об этом в эфире программы «Церковь и мир» на «России 24» сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу», — заявил он, отметив, что именно так действуют церковные каноны. «Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником», — добавил Иларион, подчеркнув, что РПЦ больше не признает те решения, которые он принимает. «Легитимизация раскола, которая произошла на Украине, — это тяжкое каноническое преступление, за которое патриарх Варфоломей будет отвечать перед Богом на страшном суде», — подчеркнул председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, заметив также, что, по его мнению, Варфоломею «придется держать ответ за это и здесь на земле».

На Афоне, как заметил собеседник телеканала, есть монастырь Эсфигмен, который уже много лет не поминает Константинопольского патриарха. «Мы не можем исключить, что и другие монастыри перестанут поминать [его]», — заметил митрополит, напомнив, что, помимо вопроса украинских церквей,​ патриарх Варфоломей также «единолично» принял решение о возможности вступления в брак для разведенного священнослужителя. «Это нарушение канонов вселенских соборов», — отметил он.

Кроме того, в Русской православной церкви, по словам митрополита Илариона, «никак не могут признать то право, которое Константинопольский патриарх себе присвоил». А именно, как указал представитель Московского патриархата, Варфоломей позволил себе «единолично принимать апелляции от поместных православных церквей, вторгаться на каноническую территорию православных церквей, разбойничать, создавать какие-то свои структуры без ведома церквей и аннулировать те документы, которые более трехсот лет назад свидетельствовали о некой церковной реальности, которая сохранялась на протяжении всего этого времени».

Решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом РПЦ приняла 15 октября. Причиной этому послужило то, что тремя днями ранее Константинополь подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). До этого только одна из православных церквей, действующих в Украине, была признана канонической — Украинская православная церковь Московского патриархата​.

Помимо этого, Константинополь снял анафему с митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария и патриарха УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Подобные действия в РПЦ сочли «легализацией раскола». 19 октября общение с Константинопольским патриархатом также прекратила Русская зарубежная церковь.

 
 
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Русская православная церковь признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.
 
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