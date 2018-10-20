Российский астроном заявил об отсутствии доказательств существования инопланетной жизни

Данных о наличии жизни на других планетах Солнечной системы нет, заявил астроном, академик Российской академии наук Михаил Маров.

"Пока мы не имеем доказательств, что некоторые следы жизни имеются в нашей Солнечной системе", - сказал М.Маров в интервью пресс-службе "Роскосмоса".

Также он заявил, что шансы найти жизнь в других галактиках крайне малы.

В то же время, ученые полагают, что за пределами нашей галактики есть несколько десятков планет, где может быть вода, а температурный режим в теории допускает возникновение жизни. Однако это совершенно не означает, что на них могут появиться биологические организмы.