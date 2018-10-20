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На улицы Лондона вышли 700 тыс. противников Brexit
21.10.2018 11:13 — Разное | Ежедневник
фото: Yui Mok/AP
Самая масштабная акция протеста за последние десятилетия произошла на улицах Лондона, на которую вышли более 700 тыс. противников Brexit.
Как сообщило Би-Би-Си, участники акции протеста выдвинули требование провести еще один референдум относительно «заключительной сделки Brexit». Организаторами шествия и митинга является общественное движение People's Vote, члены которого выступают за общественное голосованию по заключительной сделке между Соединенным Королевством и ЕС.
Следует отметить, что большинство жителей Лондона высказались против выхода Великобритании из ЕС. Однако в регионах страны большиНство поддержало инициативу Терезы Мэй.
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Самая масштабная акция протеста за последние десятилетия произошла на улицах Лондона, на которую вышли более 700 тыс. противников Brexit.
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