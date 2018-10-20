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Бывшего начальника одной из стройорганизаций Пинска будут судить за хищение 40 тысяч рублей

21.10.2018 10:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Бывший руководитель одной из строительных организации Пинска обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.  

Как сообщает УСК по Брестской области, в марте 2014 года 45-летний житель Пинского района велел работникам предприятия переместить ТС организации в другое место хранения, откуда потом машина пропала.  

Позже гражданина попросили изготовить и установить металлические изделия. Он взял наличность для их оплаты, но распорядился, чтобы заказанные у ИП изделия были оплачены организацией.  

Осенью 2016 года обвиняемый сказал подчинённому купить за деньги предприятия облицовочную плитку, которую в дальнейшем использовал при строительстве своего дома.  

В то же время он предоставил ложную информацию о начале строительства объекта организации, после чего велел её сотрудникам переместить бетонные и железобетонные изделия предприятия на земельный участок, который собирался получить.  

В итоге строительной организации был причинён ущерб на сумму свыше 40 тысяч рублей.  

Возбуждено уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст.210, ст.428 УК РБ. Фигурант возместил ущерб в полном объёме.  

Уголовное дело передано прокурору.  

 
 
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Новости Беларуси. Бывший руководитель одной из строительных организации Пинска обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.   Как сообщает УСК по...
 
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