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Одна на двоих. Лидер группы «Дюна» рассказал об онкологии у себя и жены
Новости России. Врачи обнаружили у лидера группы «Дюна» и у его жены рак. Об этом рассказали сами супруги.
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Музыкант попробовал удалить пятно лазером, но через некоторое время оно появилось вновь. Тогда супруги решили обследоваться. Выяснилось, что у обоих рак кожи.
Артисты добавили, что уже прошли курс лучевой терапии, а сейчас ждут результаты, после чего пройдут обследование ещё раз.
Осенью прошлого года у российского актёра Николая Караченцова обнаружили раковую опухоль.
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Новости России. Врачи обнаружили у лидера группы «Дюна» и у его жены рак. Об этом рассказали сами супруги. Как сообщает РИА Новости, четыре года назад у Натальи...
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