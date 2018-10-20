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Дороже всего мамина улыбка
21.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Члены клуба «Семейный очаг» – это приемные родители, которые пришли на встречу вместе с детьми. В «Надежде» объединены родители, дети которых находятся в социально-педагогическом центре, а также те, дети которых возвращены в семьи по решению комиссии по делам несовершеннолетних. Такие встречи проводятся традиционно. И по сути своей – это интересные и увлекательные мероприятия.
Снежана ЖУРНЕВИЧ.
Фото автора.
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В Свислочском районном социально-педагогическом центре прошло заседание клубов «Семейный очаг» и «Надежда».
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