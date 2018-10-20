Дороже всего мамина улыбка



В Свислочском районном социально-педагогическом центре прошло заседание клубов «Семейный очаг» и «Надежда».

Члены клуба «Семейный очаг» – это приемные родители, которые пришли на встречу вместе с детьми. В «Надежде» объединены родители, дети которых находятся в социально-педагогическом центре, а также те, дети которых возвращены в семьи по решению комиссии по делам несовершеннолетних. Такие встречи проводятся традиционно. И по сути своей – это интересные и увлекательные мероприятия.







Педагоги-психологи Лариса Боричевская и Марина Стеценко поздравили всех присутствующих с праздником мам и увлекли родителей интересными конкурсами и заданиями. А в это время ребята вместе с воспитателем Натальей Пац мастерили прекрасные цветы для своих мам, которые торжественно вручили в конце праздника. Немало интересных испытаний предстояло пройти детям и родителям: совместно они делали домашние обереги-куколки «день и ночь», отвечали на вопросы, играли в веселые игры. Самыми активными были приемные семьи Натальи Волковой, Галины Матвейчик, Светланы Савко, Марии Михальчени, Елены Даськовой.























Безусловно, все участники встречи замечательно провели время и получили массу положительных эмоций. А мамы еще обменялись опытом и обсудили волнующие вопросы.

Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора.