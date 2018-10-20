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Дороже всего мамина улыбка

21.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Дороже всего мамина улыбка
В Свислочском районном социально-педагогическом центре прошло заседание клубов «Семейный очаг» и «Надежда».

Члены клуба «Семейный очаг» – это приемные родители, которые пришли на встречу вместе с детьми. В «Надежде» объединены родители, дети которых находятся в социально-педагогическом центре, а также те, дети которых возвращены в семьи по решению комиссии по делам несовершеннолетних. Такие встречи проводятся традиционно. И по сути своей – это интересные и увлекательные мероприятия.

Дороже всего мамина улыбка

 
Педагоги-психологи Лариса Боричевская и Марина Стеценко поздравили всех присутствующих с праздником мам и увлекли родителей интересными конкурсами и заданиями. А в это время ребята вместе с воспитателем Натальей Пац мастерили прекрасные цветы для своих мам, которые торжественно вручили в конце праздника. Немало интересных испытаний предстояло пройти детям и родителям: совместно они делали домашние обереги-куколки «день и ночь», отвечали на вопросы, играли в веселые игры. Самыми активными были приемные семьи Натальи Волковой, Галины Матвейчик, Светланы Савко, Марии Михальчени, Елены Даськовой.

Дороже всего мамина улыбка

 

Дороже всего мамина улыбка

 

Дороже всего мамина улыбка

 

Дороже всего мамина улыбка

Дороже всего мамина улыбка

 
Безусловно, все участники встречи замечательно провели время и получили массу положительных эмоций. А мамы еще обменялись опытом и обсудили волнующие вопросы.

 

Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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В Свислочском районном социально-педагогическом центре прошло заседание клубов «Семейный очаг» и «Надежда».
 
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